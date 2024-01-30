وزير الديوان الأميري الكويت تعتز بالعلاقات التاريخية والتعاون الاستثنائي مع المملكة المتحدة



مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم ويقدر نشاطه بمتوسط 40 مليار دولار داخل بريطانيا

نحو 300 مليار دولار إجمالي حجم الأصول والعمليات التي يديرها مكتب الاستثمار الكويتي في أوروبا والأميركتين

عدد الوظائف التي وفرتها الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة بلغ نحو 150 ألف وظيفة أوليفر داودن: التحالف أحد أعظم مصادر قوتنا جميعاً وعنصر مهم في قدرتنا على الصمود في وجه التحديات



أعرب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله عن «اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية المشتركة والتعاون الاستثنائي مع المملكة المتحدة».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ محمد العبدالله في إطار حفل سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية.

وذكر الشيخ محمد العبدالله أن العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأوضح أن البلدين قررا اعتبار 2024 عاما للشراكة «الكويتية- البريطانية» وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 29 أغسطس 2023 في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه وليا للعهد.

وأضاف العبدالله أن «تطور ونمو العلاقة الخاصة بين البلدين في المجالات كافة رسختها المواقف التاريخية وعمقها التضامن المشترك، لاسيما فيما يتعلق بحفظ أمن واستقرار دولة الكويت ودعم وازدهار البلدين»، مستطردا بأن خصوصية تلك العلاقة تتجلى بالتبادلات الرسمية والشعبية في شتى المجالات.

واستعرض الشيخ محمد العبدالله أبرز محطات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مقدمتها مكتب الاستثمار الكويتي الذي ناهز 71 عاما وأسهم تواجده في العاصمة لندن بدعم اقتصاد البلدين ليصبح أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، إذ يقدر نشاطه الاستثماري حاليا بمتوسط 40 مليار دولار داخل بريطانيا، ونحو 300 مليار دولار لإجمالي حجم الأصول والعمليات التي يديرها في أوروبا والأميركتين، كما أن عدد الوظائف التي وفرتها الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة بلغ نحو 150.000 وظيفة.

وأشار إلى نشاط الشركات البريطانية في الكويت بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث بلغ قرابة 5 ملايين دينار كويتي (نحو 16.2 مليون دولار أميركي) في مجالات تقنية المعلومات والتأمين والنفط والغاز.

واستذكر الشيخ محمد العبدالله مواقف المملكة المتحدة التاريخية بـ «الوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن الكويت منذ عام 1920 مرورا بأحداث عام 1961 ووصولا إلى موقف بريطانيا المشرف إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990».

بدوره، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة المتحدة أوليفر داودن عن سعادته لاعتبار 2024 عاما للعلاقات الكويتية- البريطانية.

وأكد داودن في كلمة مماثلة أن «ما نحتفل به هنا اليوم هو الصداقة الممتدة على مدار 125 عاما من توقيع الاتفاقية البريطانية- الكويتية»، لافتا إلى أن «هذا التحالف يعد أحد أعظم مصادر قوتنا جميعا وعنصرا مهما في قدرتنا على الصمود في وجه التحديات».

من جانبها، قالت سفيرة بريطانيا لدى البلاد بليندا لويس في كلمة مماثلة إن «العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت شقت طريقها عبر العديد من الجوانب المختلفة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع».

وأوضحت لويس أن «تاريخ التعاون في مجالات الدفاع والأمن حافل ومعروف»، مستذكرة أبرز محطات ذلك التعاون في عامي 1961 و1991، مؤكده أن «شراكتنا تمتد لعقود عديدة في بعض النواحي الرائعة مع العديد من الأعمال الجليلة التي قدمتها الكويت للمملكة المتحدة».