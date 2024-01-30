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سويكا نيودلهي والكويت تؤمنان بأن الحوار والديبلوماسية السبيل الوحيد لحل الصراعات والنزاعات الدولية

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد سفير الهند لدى البلاد د.أدرش سويكا أول من أمس بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع نيودلهي بالكويت، معربا عن تقدير بلاده للكويت أميرا وحكومة وشعبا لالتزامها الثابت بتطوير تلك العلاقات والنهوض بها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهندي سويكا في احتفال أقامته سفارة بلاده بمناسبة «يوم الجمهورية» على مرور 75 عاما على دخول دستور الهند حيز التنفيذ وحضرها نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية وكبار الشخصيات في البلاد.
وقال إن «الهند تقدر للكويت أميرا وحكومة وشعبا التزامها الثابت بالعلاقات الوثيقة والودية التي تجمع البلدين الصديقين».
وأضاف السفير سويكا أن البلدين سيواصلان إحراز تقدم كبير في المشاركات والتعاون في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة، معربا عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون ما بين الحكومتين والشعبين الصديقين.
وذكر أن نيودلهي والكويت تجتمعان في إيمانهما بأن «الحوار والديبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما في حل الصراعات والنزاعات الدولية وأن العالم أسرة واحدة».

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