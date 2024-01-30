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الكويت تؤكد الدور الحيوي لـ أونروا وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للاجئين الفلسطينيين

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الكويت تابعت ببالغ القلق قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكدة في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.
ووفق البيان «تحث دولة الكويت المجتمع الدولي على مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة»، مبينة أن «تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم».
وجددت الكويت بحسب البيان التأكيد على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك دعم وكالة «أونروا» لما تشكله من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ولأهمية ما تقوم به من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.

MENAFN30012024000130011022ID1107789700

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