النادي العلمي انطلاق المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الأحد برعاية أميرية سامية

الخرافي: المعرض يتبوأ مكانة رفيعة على خارطة معارض الاختراعات الدولية ويعكس الدور الريادي للكويت بدعم العلماء والعلوم



أعلن النادي العلمي انطلاق النسخة الـ 14 من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الأحد المقبل بمشاركة 40 دولة تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر النادي لاستعراض الترتيبات والاستعدادات لإقامة هذا الحدث العالمي إن المعرض بات يتبوأ مكانة رفيعة على خارطة معارض الاختراعات الدولية بما يعكس الدور الريادي لدولة الكويت في مجال دعم العلماء والعلوم على مستوى الشرق الأوسط، مثمنا جهود المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاح فعالياته والارتقاء به.

وأضاف أن رعاية صاحب السمو الأمير للمعرض المستمر حتى 7 فبراير المقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت، تأتي تأكيدا على دعم سموه للعلم والعلماء، وهو ما زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل الارتقاء بهذا الحدث المهم.

وأفاد الخرافي بأن هناك عدة جهات خليجية وعربية حرصت على المشاركة والتواجد في المعرض، منها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز، وجامعة المجمعة السعودية، والنادي العلمي القطري، والنادي العلمي الإماراتي، وجامعة الرباط المغربية، والجمعية العراقية للمخترعين، وجمعية حضرموت اليمنية للاختراعات.

وذكر الخرافي أن هناك جهات عدة تشارك للمرة الأولى، أبرزها الجمعية الصينية للاختراعات التي ستمنح جائزة لأحد المخترعين الفائزين ضمن جوائز المعرض، والمعهد الاتحادي للملكية الصناعية في روسيا، انطلاقا من السمعة العالمية المميزة التي اكتسبها هذا الحدث العلمي.

وتابع أن هناك عدة جهات ومنظمات عالمية معنية بالاختراعات والابتكارات تحرص على التواجد سنويا في هذا المحفل، منها معرض جنيف الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة «وايبو» والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «إيفيا» وتمنح هذه الجهات جوائز باسمها للمخترعين الفائزين، إيمانا منها بأهمية المعرض ورسالته وأهدافه.

وتقدم الخرافي بالشكر لكل الجهات المعنية في الدولة والتي قدمت التيسيرات لإقامة المعرض، مشيدا بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الداعم والشريك الاستراتيجي للنادي العلمي وشركة زين للاتصالات على الرعاية المستمرة التي تقدمها للمعرض منذ انطلاقته الأولى وكذلك بيت التمويل الكويتي.

من جهتها، قالت مدير دائرة تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار الراشد في كلمة مماثلة: إن دعم المؤسسة لهذا المعرض يأتي تحقيقا لأهدافها المتمثلة في كونها ركيزة لتحفيز ودعم العطاء العلمي والمعرفي والابتكار، وحرصا منها على المساهمة في تطوير المفاهيم والأفكار التي من شأنها المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وأكدت الراشد حرص «التقدم العلمي» على توفير الدعم لجميع قطاعات المجتمع لضمان استدامة ورفاهية الكويت بما يتماشى مع الرؤية التنموية.

من جانبه، قال رئيس هيئة المحكمين في المعرض ديفيد فاروقي خلال المؤتمر إن عدد الدول المشاركة في النسخة الـ 14 يتجاوز 40 دولة عربية وأجنبية تقدمت بأكثر من 200 اختراع، فيما يبلغ عدد المخترعين الكويتيين 21 مخترعا تقدموا بـ 14 اختراعا يمثلون جهات علمية عدة هي جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وغيرها.

وذكر فاروقي أن هيئة محكمي المعرض تضم نحو 60 محكما من الأكاديميين والمختصين في كل المجالات العلمية، مضيفا أن الأعمال المشاركة في معرض هذا العام تضم مجموعة مميزة من الاختراعات المثيرة للإعجاب.

ولفت إلى أن الاختراعات المشاركة تغطي كل المجالات وستخضع لتقييم هيئة المحكمين من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والأطباء والمتخصصين المحترفين في مجالات عدة ويتمتعون بالخبرة الكافية في تحكيم الاختراعات ويتبعون المعايير العالمية لمعرض جنيف الدولي.