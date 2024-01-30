أوليفر داودن الكويت بلد صديق وحليف مهم وعلاقاتنا الثنائية تاريخية وصلبة



التعاون العسكري والدفاعي من أساسيات العلاقة بين الكويت وبريطانيا ويغطي التدريب على الأجهزة العسكرية البريطانية

الكويتيون سيستفيدون من نظام تصريح السفر الإلكتروني المسبق من 22 فبراير المقبل بما يسهل سفرهم للمملكة المتحدة بين البلدين تعاون أمني وبالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.. وما يميز المملكة المتحدة من استقرار يوفر بيئة آمنة للاستثمار



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن أمس الثلاثاء صلابة ومتانة الأواصر التاريخية بين بلاده ودولة الكويت «التي تعتبر بلدا صديقا وحليفا مهما».

وقال داودن في لقاء مع «كونا» إن زيارته الحالية إلى الكويت تأتي للمشاركة في الاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات الكويتية - البريطانية، مؤكدا أن تلك العلاقة المميزة تحظى بدعم الأسرتين الحاكمتين في البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الأسرة الحاكمة في كلا البلدين الصديقين والتي تمتد لأجيال عديدة مرت بمراحل تعاون تجلت حينما أرسلت بريطانيا قواتها للمساعدة في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.

وأشار إلى حرص رئيس الوزراء في المملكة المتحدة ريشي سوناك «على مشاركتي والاجتماع بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والمسؤولين الكويتيين إضافة إلى المشاركة بالاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين»، معربا عن سعادته في أن يصادف وصوله إلى الكويت مع يوم أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وذكر داودن أن عام 2024 سيشهد العديد من الفعاليات بمناسبة مرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، معربا عن تطلعه إلى مستقبل واعد من العلاقات الثنائية وأن تشهد الـ 125 عاما المقبلة قفزات نحو علاقة مميزة ومتجذرة «لإيماننا بأن المملكة المتحدة تحتاج إلى علاقات متينة ودائمة مع حلفائها وأصدقائها».

وعن أبرز أهداف الزيارة أفاد بأنه بحث مع المسؤولين الكويتيين فرص التعاون المشترك في شتى المجالات، حيث اجتمع مع سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي، كما سيبحث التعاون الثنائي مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة التعاون المشترك في مجال الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة.

وعن الفرص الاستثمارية في بلاده أشار نائب رئيس مجلس الوزراء البريطاني إلى أن «ما يميز المملكة المتحدة هو الاستقرار وما يوفره ذلك الاستقرار من بيئة آمنة للاستثمار».

وحول أبرز محطات التعاون العسكري المشترك بين الجانبين أكد أن ‏التعاون في المجال العسكري والدفاع من أساسيات العلاقة بين البلدين، كما أن التعاون في هذا المجال يغطي التدريب على الأجهزة العسكرية البريطانية وأيضا التعاون الأمني والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي «وهذه كانت الموضوعات التي ناقشتها خلال وجودي في الكويت».

وعن تسهيل إجراءات السفر للراغبين في زيارة المملكة المتحدة قال الوزير داودن إن العام الحالي سيشهد إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني المسبق (ETA)، حيث سيستفيد الكويتيون منه اعتبارا من 22 فبراير المقبل «ليكون وصولهم إلى المملكة المتحدة أسهل من أي وقت مضى».

وعن الأحداث الراهنة في المنطقة وقطاع غزة أفاد بأن بلاده تسعى إلى «إنهاء المعاناة بأقرب وقت»، مؤكدا أن «المملكة المتحدة ملتزمة بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الأسرى وقد أرسلت بريطانيا مساعدات إلى المنطقة وإذا تم بناء الثقة بين جميع الأطراف نستطيع الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم وننطلق منها إلى حل الدولتين».