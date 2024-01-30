محمد العبدالله 150 ألف وظيفة وفرتها الاستثمارات الكويتية في بريطانيا



نعتز بالعلاقات مع المملكة المتحدة و2024 عام للشراكة بين البلدين.. ومكتب الاستثمار الكويتي بلندن أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية في العالم نائب رئيس الوزراء للمملكة المتحدة: الصداقة بين البلدين ليست قطعة من التاريخ.. إنها حية وتتنفس وتزدهر.. ونقول لزوارنا الكويتيين: البيت بيتكم



دارين العلي

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله اعتزاز الكويت بالعلاقات مع المملكة المتحدة، لافتا إلى أن هذه العلاقات تحظى باهتمام القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كلام العبدالله جاء في كلمة ألقاها في حفل نظمته سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات التاريخية بين البلدين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة أوليفر داودن ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية.

وقال العبدالله إن الكويت والمملكة المتحدة قررتا اعتبار 2024 عاما للشراكة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة عندما كان سموه وليا للعهد.

وأكد أن تطور ونمو العلاقة الخاصة بين الكويت والمملكة المتحدة في المجالات كافة رسختها المواقف التاريخية وعمقها التضامن المشترك، لاسيما فيما يتعلق بحفظ أمن الكويت واستقرارها ودعم وازدهار البلدين.

وتحدث عن أبرز محطات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مقدمتها مكتب الاستثمار الكويتي الذي ناهز 71 عاما وأسهم تواجده في العاصمة لندن في دعم اقتصاد البلدين «ليصبح أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم إذ يقدر نشاطه الاستثماري حاليا بمتوسط 40 مليار دولار داخل بريطانيا وحوالي 300 مليار دولار لإجمالي حجم الأصول والعمليات التي يديرها في أوروبا والأميركتين».

وقال ان عدد الوظائف التي وفرتها الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة بلغ نحو 150000 وظيفة، مشيرا إلى نشاط الشركات البريطانية في الكويت بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث بلغ قرابة 5 ملايين دينار في مجالات تقنية المعلومات والتأمين والنفط والغاز.

وأشار العبدالله الى مواقف المملكة المتحدة التاريخية بـ «الوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن دولة الكويت منذ عام 1920 مرورا بأحداث عام 1961 ووصولا إلى موقف بريطانيا المشرف إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990».

من جهته، قال وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أوليفر داودن: «يسعدني أن أكون هنا لإطلاق عام كامل من الاحتفالات بمناسبة مرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين المملكة المتحدة ودولة الكويت».

وأضاف ان عبارة «العلاقات الديبلوماسية» لا تحكي القصة كاملة، فما نحتفل به هنا هو الصداقة. واحدة تمتد إلى ما قبل وقت طويل من توقيع الاتفاقية البريطانية الكويتية.

وتابع: «كان ذلك خلال القرن الثامن عشر عندما تمتعت دولتانا لأول مرة بعلاقات تجارية مثمرة. في الواقع، تم إجراء أول مسح دقيق لخليج الكويت من قبل قبطان السفينة البريطانية إيجل، عندما رست هنا في عام 1777»، وفي القرون التي تلت ذلك، واجه العالم مياها متلاطمة وبحارا عاصفة - لكن صداقتنا ظلت ثابتة.

وذكر ان التجارة والاستثمار ظلت في قلب علاقتنا، فبعض الشركات البريطانية التي التقيت بها اليوم موجودة في الكويت منذ الأربعينيات، في حين تم إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في مدينة لندن عام 1953، مؤكدا ان صداقتنا ليست قطعة من التاريخ، إنها حية وتتنفس وتزدهر.

وذكر ان التجارة الثنائية بين البلدين تزدهر، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 66% عن العام السابق. وأصبحت التدفقات الاستثمارية أكبر وأكثر تنوعا من أي وقت مضى، مشيرا إلى ان اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تلوح في الأفق القريب، وتستخدم بريطانيا نقاط قوتها في التمويل والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها لمساعدة الكويت على تحقيق رؤية 2035.

وقال: «عندما نتحدث عن السياسات والخطط، من المهم أن نتذكر أن روابط بلدينا موجودة بسبب الروابط بين شعبينا، ولا توجد هذه الروابط في السياسة والتجارة فحسب، بل في الثقافة والتعليم والسياحة أيضا».

وأضاف سنحتفل هذا العام بعمق واتساع روابطنا ونسعى إلى تعزيزها. لأن المعلم الرئيسي الأول خلال هذه الذكرى هو إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني للمواطنين الكويتيين الشهر المقبل، وأعلم أن العديد منكم سيكونون زوارا منتظمين للمملكة المتحدة. وختم: «ربما تكون قد درست هناك أو حتى تعتبره منزلك الثاني. لذلك يسعدنا أن نجعل السفر أسهل لأصدقائنا الكويتيين - «البيت بيتكم»».

السفيرة البريطانية: عصر جديد من الشراكة



قالت السفيرة البريطانية بليندا لويس ان العلاقة بين المملكة المتحدة والكويت تشق طريقها عبر العديد من الجوانب المختلفة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع، لافتة إلى إن تاريخنا الدفاعي والأمني معروف جيدا، وخاصة في عامي1961 و1991. مشيرة إلى ان الشراكة تمتد لعقود عديدة في بعض النواحي والأعمال التي قدمتها الكويت للمملكة المتحدة.

وقالت في كلمتها خلال الحفل «ان الكويت قدمت تبرعا كبيرا لمساعدة أفراد الخدمة البريطانية الذين أصيبوا في الحرب العالمية الأولى، عندما كان اقتصاد بريطانيا يعاني، وفي عام 1963، أيضا قدمت الكويت دعما لبناء مركز شكسبير الشهير عالميا في ستراتفورد أون أفون، وفي عام 2011، ساعد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في تمويل بناء جناح جديد في مستشفى تشيلسي الملكي، الذي سمي على اسم البارونة مارغريت تاتشر.

وأضافت ان العلاقات بين البلدين استمرت خلال الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة - للأغنياء أو للفقراء، للأفضل أو للأسوأ. وهذا يمهد الطريق للعديد من الخطط للاحتفال معا بعام 2024، هذا العصر الجديد من الشراكة مع الكويت.

وكيل «الدفاع»: علاقة عسكرية متميزة بين الكويت وبريطانيا.. وأطر تعزيز التعاون الدفاعي مستمرة



أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل أن العلاقات الكويتية - البريطانية تشكل ترابطا استراتيجيا تاريخيا في تطور دائم منذ عقود بنيت دعائمها على التعاون في جميع المجالات أبرزها الأمني والدفاعي.

ونقل بيان صحافي لوزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن الشيخ د.عبدالله المشعل قوله بمناسبة مشاركته في احتفال السفارة البريطانية إن العلاقات التاريخية الكويتية - البريطانية على مدار الـ 125 عاما بنيت دعائمها على الشراكة والصداقة والتعاون في جميع المجالات، لاسيما الأمن والدفاع والاستثمار والثقافة والتعليم.

وأوضح ان أطر تعزيز التعاون في المجال الدفاعي مستمرة، لاسيما في مجال التعليم والتدريبات العسكرية المشتركة، مما يعكس العلاقة العسكرية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وحضر الاحتفال من وزارة الدفاع الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي والوكيل المساعد للتخطيط ونظم المعلومات بالتكليف الشيخة د.شمايل أحمد الخالد وعدد من قيادات ضباط الجيش.