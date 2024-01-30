وزير الخارجية الكويت حكومة وشعبا تعتز بالعلاقات التاريخية والاستثنائية مع بريطانيا



العلاقات الكويتية - البريطانية الاستثنائية نمت بشكل مطرد خلال ما يفوق قرناً من الزمن وتشعبت لتشمل المجالات كافة

نستذكر مواقف المملكة المتحدة التاريخية بالوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن الكويت بمواقف مختلفة العلاقات الثنائية ترسّخت عبر المواقف التاريخية والمشرّفة للبلدين وعبر التضامن المشترك والتعاون المستمر



أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الثلاثاء عن اعتزاز الكويت حكومة وشعبا بالعلاقات التاريخية والاستثنائية التي تجمعها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به اليحيا خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن الذي يزور دولة الكويت لتدشين عام الشراكة الكويتية - البريطانية 2024 بمناسبة مرور 125 عاما على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقال إن ذلك يأتي في إطار إحياء البلدين الصديقين الذكرى 125 لتوقيع الاتفاقية الآنجلو -كويتية لعام 1899 إيمانا من الطرفين بأهمية إحياء هذا الحدث التاريخي تنفيذا لنتائج زيارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة حينما كان وليا للعهد واتساقا مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة سموه في شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الوزير اليحيا أن العلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين نمت بشكل مطرد خلال ما يفوق قرنا من الزمن تشعبت لتشمل المجالات كافة وترسخت عبر المواقف التاريخية والمشرفة للبلدين وعبر التضامن المشترك والتعاون المستمر.

واستذكر في هذا السياق مواقف المملكة المتحدة التاريخية بالوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن الكويت في مواقف مختلفة آخرها الموقف المشرف الذي ما زلنا نذكره بامتنان إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990.

كما أشار إلى وجود مكتب الاستثمار الكويتي منذ 71 عاما في العاصمة البريطانية لندن والذي ساهم في دعم اقتصادي البلدين ليصبح أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

ولفت الوزير اليحيا إلى عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة الذي بلغ مستويات قياسية بنحو 9500 طالب وطالبة، كون المملكة المتحدة من الوجهات الرئيسية الأولى للطلبة الكويتيين.

وأعرب وزير الخارجية في ختام تصريحه عن تطلع كلا الجانبين للبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وعزمهما تحقيق المزيد من التطور على المستويات كافة ومختلف الصعد.