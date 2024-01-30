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بكم تتلون حياتنا 3 يسلط الضوء على مهارات أبناء متلازمة داون

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
استعرض عدد من أصحاب الهمم من المصابين بمتلازمة داون جانبا من إبداعاتهم بتقديم منتجات ومشغولات يدوية إضافة إلى مهاراتهم في الغناء والعزف ضمن فعاليات معرض «بكم تتلون حياتنا 3».
ويهدف المعرض الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مواصلة دعم أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع.
وقدم المشاركون في المعرض المقام بدعم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية منتجاتهم من اللوحات الفنية والقطع الخزفية والإكسسوارات والحلي إضافة إلى استعراض مهاراتهم في فن الموسيقى.
وقالت رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون د. صديقة العوضي بهذه المناسبة إن الجمعية تحرص على إقامة هذا المعرض بشكل سنوي لدعم أبناء هذه الفئة ودمجهم في المجتمع مشيدة بدعم (الهيئة الخيرية العالمية) و(المجلس الوطني للثقافة).
لافتة الى ان المعرض يضم 136 لوحة من عمل أبناء الداون والكثير منهم قدم أكثر من صورة معروضة للبيع لدعم الجمعية
واختتمت موجهة الشكر لوزارة الصحة لرعاية أطفال «داون» منذ ولادتهم.
من جانبها، عبرت منظمة المعرض من (الوطني للثقافة) سارة خلف في تصريح مماثل عن سعادتها بتنظيم هذا المعرض الخاص بأبناء متلازمة داون الذين نثروا إبداعاتهم في أرجاء القاعة وسط حضور ذويهم حيث نشروا المحبة والابتسامة في المكان.
بدوره، قال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في (الخيرية العالمية) إبراهيم البدر إن المعرض يعكس إبداعات أصحاب الهمم مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأفاد بأن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حريصة على دعم أصحاب الهمم ومساندتهم في مشاريعهم ومعارضهم بشكل دائم ومستمر.

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