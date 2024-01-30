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تهنئة منتخب الكويت لكرة اليد لتأهله لمونديال كأس العالم 2025

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لمونديال كأس العالم 2025 المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج عبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الرياضي المميز، معربا عن شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والشإداري وكل من ساهم في تحقيق الإنجاز، متمنيا للرياضة الكويتية المزيد من التقدم والنجاح في المحافل الرياضية.
وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بشأن صرف مكافآت مالية للاعبين نظير جهودهم التي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الرياضي.

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