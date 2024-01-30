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وزير العدل تيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
حضر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس، حيث تم تبادل وجهات النظر في الشؤون المتعلقة بالقضاء وأعضاء السلطة القضائية ودور المحاكم وبحث الوسائل الكفيلة بتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين وتذليل العقبات التي تعوق العمل. وخلال اللقاء، أبدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ملاحظاتهم بشأن سير العمل في دور العدالة، وضرورة حل المشكلات العملية التي تواجه العمل القضائي. وأعربوا عن تقديرهم لحرص الوزير فيصل الغريب على التواصل الدائم مع المجلس للوقوف على مستجدات العمل ومعوقاته التي وعد بالعمل على سرعة تذليلها والاهتمام بشؤون أعضاء السلطة القضائية ودور المحاكم.

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