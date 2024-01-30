بالفيديو مهدي رقمنة إدارة المرافق والمباني توفر 30% من الموارد البشرية

العدواني: المؤتمر يعد الأول من نوعه في الكويت ويشارك فيه نخبة من الأكاديميين الخليجيين والدوليين



بشرى شعبان

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن تنظيم مؤتمر ومعرض الخليج لنمذجة المعلومات الإنشائية والبناء الرقمي من 4 إلى 7 فبراير المقبل تماشيا مع الخطة الإنمائية التي تعمل الأمانة العامة على دعمها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن المؤتمر والذي يضم نخبة من الأكاديميين محليا وخليجيا وعالميا.

وقال مهدي إن المؤتمر يهدف إلى رقمنة إدارة المرافق والمنشآت واعتماد التصاميم الرقمية للمباني والمنشآت والذي يسهل فيما بعد توفير الموارد البشرية لإدارة هذه المرافق إلى جانب توفير أرشيف متكامل للمبنى منذ إنشائه وتتبعه عبر سجل رقمي لكافة المراحل التي يمر بها المبنى، مبينا أن دور الأمانة العامة للتخطيط في مثل هذه المبادرات توفير الدعم المتكامل والتشجيع عليها، مشيرا إلى أن أول دراسة أجرتها الأمانة بشأن رقمنة إدارة المرافق والمباني عام 2018 واشتملت على أبرز الأطر التي تتطلبها الإدارة المتكاملة للمرافق وأملاك الدولة وتم إرسالها إلى جميع الجهات المعنية.

وبين أن إيجاد قاعدة من البيانات الرقمية لإدارة المرافق والمباني يسهم في الحد من الهدر المالي الى جانب الحد من دخول العمالة الهامشية بصورة أعلى واعتماد قاعدة من هذه البيانات توفر ما يقارب 30% من الموارد البشرية ويسهم في رفع كفاءة الإدارة.

وأشار إلى أن اعتماد قاعدة بيانات للصيانة الممنهجة والمبرمجة وفق أسس علمية يتطلب اعتماد الأنظمة الآلية المتطورة المعتمدة بدول العالم، علما أن معظم المرافق التابعة للقطاع الخاص تعتمد على الإدارة الرقمية.

بدورها، أعلنت عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية الدولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.منال العدواني أن إقامة هذه النوعية من المؤتمرات العلمية جزء مهم في خدمة المجتمع والتي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت.

وتابعت: يسهم المؤتمر ايضا في نشر الوعي المجتمعي وتوضيح الفوائد الكبيرة لاستخدام هذه التقنية والتي تعد نهجا مهماً لإنجاز المشاريع الإنشائية باعتبارها أكثر الطرق شفافية بالتصميم والبناء وبمدة زمنية أقصر من الطرق التقليدية، علاوة على أن هذا المنهج من التشييد يقلل من المخاطر والأخطاء التنفيذية ويحسن طرق إدارة وتشغيل المباني.