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بوعركي بحث مع سفيري المغرب وهنغاريا موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعركي، مع سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي ابن عيسى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالأمن السيبراني وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.
جاء ذلك في بيان للمركز عقب استقبال بوعركي للسفير ابن عيسى، حيث سلمه دعوة للمشاركة في النسخة الخامسة من «الندوة الدولية حول الأمن السيبراني» التي ستنظمها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في المغرب بمدينة الرباط يومي 7 و8 فبراير المقبل.
وذكر البيان أن بوعركي استقبل في وقت لاحق كذلك سفير هنغاريا لدى الكويت أندراش صابو، وجرى استعراض العلاقات الثنائية في مجال الأمن السيبراني وسبل تنمية التعاون المشترك، كما تم التباحث لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين على اثر الزيارة المرتقبة لوزير خارجية هنغاريا للبلاد في مارس المقبل، والتي من شأنها أن تخدم مصالح البلدين في إطار الأمن السيبراني.

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