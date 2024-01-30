انطلاق فعاليات المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط الأحد



منار الراشد: دعم «التقدم العلمي» للمعرض يحقق أهدافها كركيزة محفزة للعطاء المعرفي ديفيد فاروقي: 40 دولة تشارك بالمعرض والاختراعات المتنافسة تخضع لتقييم 60 محكماً



برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، تنطلق الأحد المقبل فعاليات المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بنسخته الـ 14 خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال جاسم الخرافي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النادي لاستعراض آخر الترتيبات والاستعدادات لهذا الحدث العلمي العالمي، أن المعرض بات يتبوأ مكانة رفيعة على خارطة معارض الاختراعات الدولية، ما يعكس دور الكويت الريادي في الشرق الأوسط لدعم العلماء والبحث العلمي، مثمنا جهود المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاحه، معتبرا أن رعاية صاحب السمو للمعرض تأتي تأكيدا على دعم سموه للعلم والعلماء، وهو ما زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتطوير المعرض والارتقاء به.

وأشار طلال جاسم الخرافي إلى أن هناك عدة جهات خليجية وعربية حرصت على المشاركة في المعرض منها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي، ومؤسسة الملك عبدالعزيز، وجامعة المجمعة السعودية، والنادي العلمي القطري، والنادي العلمي الإماراتي، وجامعة الرباط المغربية، والجمعية العراقية للمخترعين، وجمعية حضرموت اليمنية للاختراعات، كما ان هناك جهات تشارك للمرة الأولى في المعرض أبرزها الجمعية الصينية للاختراعات التي ستمنح جائزة لأحد المخترعين الفائزين بجوائز المعرض، والمعهد الاتحادي للملكية الصناعية في روسيا، ويأتي ذلك انطلاقا من السمعة العالمية المميزة التي اكتسبها هذا الحدث.

وأضاف: هناك عدة جهات ومنظمات عالمية معنية بالاختراعات والابتكارات تحرص على التواجد سنويا في هذا المحفل العلمي منها معرض جنيف الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (وايبو)، والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا)، وتمنح هذه الجهات جوائز باسمها للمخترعين الفائزين، إيمانا منها بأهمية المعرض ورسالته وأهدافه.

وتقدم بالشكر للجهات المعنية في الكويت التي قدمت التيسيرات لإقامة المعرض وفي مقدمتها وزارة الداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد لسرعة إصدار تأشيرات الضيوف، والمشاركون وممثلو المؤسسات البحثية والعلمية، كما شكر القائمين على وزارة الخارجية لدورها في تقديم التسهيلات اللازمة.

وهنأ سمو الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة توليه رئاسة الوزراء، متمنيا لسموه السداد والتوفيق في مهمته الجديدة لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي، كما هنأ رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الداعم والشريك الاستراتيجي للنادي العلمي الذي تربطه علاقة تاريخية مميزة بالمؤسسة، متمنيا استمرار هذا التعاون، كما تقدم بالشكر لشركة زين للاتصالات، على الرعاية المستمرة التي تقدمها للمعرض ولم تتوقف منذ انطلاقته الأولى، وكذلك بيت التمويل الكويتي، ورجال الإعلام والصحافة لحرصهم على نشر فعاليات المعرض.

العطاء العلمي

من جهتها، قالت مديرة دائرة تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار الراشد إن دعم المؤسسة للمعرض يأتي تحقيقا لأهدافها المتمثلة في كونها ركيزة لتحفيز ودعم العطاء العلمي والمعرفي والابتكار في وطننا وحرصا منها على المساهمة في تطوير المفاهيم والأفكار للمشاركة في دفع عجلة التنمية.

وأوضحت الراشد أن «التقدم العلمي» تحرص على توفير الدعم لجميع قطاعات المجتمع، وذلك لضمان استدامة ورفاهية الكويت بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة، كما حرصت على تنمية المهارات وبناء القدرات، وتوفير منصات لتشجيع الإنجازات العالية المستوى في التعليم والبحث والتكنولوجيا والابتكار.

40 دولة

من جانبه، قال رئيس هيئة المحكمين بالمعرض ديفيد فاروقي إن عدد الدول المشاركة في معرض هذا العام يتجاوز 40 دولة عربية وأجنبية تقدمت بأكثر من 200 اختراع، فيما يبلغ عدد المخترعين الكويتيين 21 مخترعا تقدموا بـ 14 اختراعا يمثلون عدة جهات علمية، هي جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وغيرها.

وذكر فاروقي أن هيئة محكمي المعرض تضم 60 محكما من الأكاديميين والمتخصصين في جميع المجالات العلمية، وأن الأعمال المشاركة في معرض هذا العام تضم مجموعة مميزة من الاختراعات المثيرة للإعجاب، لافتا إلى أن الاختراعات المشاركة تغطي كل المجالات، وستخضع لتقييم هيئة المحكمين من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء والمتخصصين المحترفين في مجالات عدة، ويتمتعون بالخبرة الكافية في تحكيم الاختراعات، ويتبعون المعايير العالمية نفسها المتبعة في معرض جنيف الدولي.

المسؤولية المجتمعية

بدوره، أعرب مدير أول العلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) فيصل السريع عن سعادة بيت التمويل للمشاركة في المعرض كإحدى الجهات الراعية منذ انطلاقته الأولى حتى الآن، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وإيمانا بدعم الطاقات الشبابية وابداعاتهم.

وأعرب السريع عن أمله في رؤية الاختراعات والابتكارات المشاركة في المعرض تطبق على أرض الواقع للمساهمة في خدمة المجتمع، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.