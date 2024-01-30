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جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية تفزع لأطفال غزة

1/30/2024 10:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة أحمد الصراف والمدير العام خالد بن سبت، بتقديم شيك يمثل حصيلة حملة التبرعات الخاصة بمساعدة أطفال غزة، لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ممثلة برئيس الجمعية د.هلال الساير وأمين عام الجمعية مها البرجس.
وتعتبر حملة التبرعات لأطفال غزة هي الأولى من نوعها لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خارج الكويت، حيث ان جميع مساعدات الجمعية تتجه للداخل، لكن بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والمعاناة التي يواجهها أطفال غزة، فقد أطلقت الحملة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدمت الجمعية بالشكر الى كل من ساهم بالتبرع لهذه الحملة لتقليل معاناة أهالي غزة.

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