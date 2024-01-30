جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية تفزع لأطفال غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قامت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة أحمد الصراف والمدير العام خالد بن سبت، بتقديم شيك يمثل حصيلة حملة التبرعات الخاصة بمساعدة أطفال غزة، لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ممثلة برئيس الجمعية د.هلال الساير وأمين عام الجمعية مها البرجس.
وتعتبر حملة التبرعات لأطفال غزة هي الأولى من نوعها لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خارج الكويت، حيث ان جميع مساعدات الجمعية تتجه للداخل، لكن بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والمعاناة التي يواجهها أطفال غزة، فقد أطلقت الحملة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدمت الجمعية بالشكر الى كل من ساهم بالتبرع لهذه الحملة لتقليل معاناة أهالي غزة.
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