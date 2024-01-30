سويكا الهند من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للكويت

مليون شخص عدد الجالية الهندية في الكويت وهناك 26 مدرسة هندية تعلم نحو 60 ألف طالب



أسامة دياب

أشاد سفير الهند لدى البلاد د.أدرش سويكــا بالعلاقـــات التاريخيـــة الوثيقة التي تجمع نيودلهي بالكويت، معربا عن تقدير بلاده للكويت أميرا وحكومة وشعبا لالتزامها الثابت بتطوير تلك العلاقات والنهوض بها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال سفارة بلاده بمناسبــة يــوم الجمهورية ومرور 75 عاما على دخول دستور الهند حيز التنفيذ بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسيــة وكبــــار الشخصيات.

وقال سويكا ان البلدين سيواصلان إحراز تقدم كبير في المشاركات والتعاون في شتى المجالات، معربا عن تطلع بلاده نحو المزيد، مشيرا إلى ان نيودلهي والكويت تجتمعان في إيمانها بأن الحوار والديبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما في حل الصراعات والنزاعات الدولية وأن العالم أسرة واحدة.

وأضاف: عندما يتعلق الأمر بعلاقاتنا الثنائية مع الكويت، فهي بالفعل تاريخية وموثقة عبر الزمن، فقد كانت التجارة والروابط بين الناس هي الصرح الذي بنيت عليه علاقاتنا الوثيقة، والأهم من ذلك، أن قيادة البلدين تقدر بشدة أهمية هذه العلاقة متعددة الأوجه، كما ان الهند من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين ثنائيين للكويت، وتعاوننا الاستثماري ينمو مع زيادة الاستثمارات الكويتية في الهند، إضافة إلى زيادة تواجد الشركات الهندية في الكويت، حيث نفذت العديد من الشركات الهندية وتنفذ وتتطلع إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق في الكويت.

وعن التعاون في مجال التعليم، قال: هناك 26 مدرسة هندية تعمل في الكويت ويبلغ عدد طلابها أكثر من 60 ألفا، والجالية الهندية القوية والحيوية في الكويت والتي يبلغ عددها نحو مليون شخص بمنزلة جسر حي بين البلدين، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا الخاصة مع الكويت.

وتابع: يصادف هذا اليوم اليوبيل الماسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية، وهو معلم تاريخي في رحلة الهند منذ أن دخل دستور الهند حيز التنفيذ في هذا اليوم من عام 1950، موضحا أن الدستور الهندي يجسد مبادئ التنمية العادلة والديموقراطية والتعددية والعلمانية ومبادئ العدالة الطبيعية وما إلى ذلك التي تدافع عنها البلاد، ولاتزال قصة التنمية الهندية في السنوات الأخيرة تجتذب اهتمام المجتمع الدولي، فباتت أكبر نظام ديموقراطي ومستقر، وأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وخامس أكبر اقتصاد، ومن المتوقع أن يصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول 2027-2028.