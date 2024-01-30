قرعة الدفعة 12 من N4 بجنوب سعد العبدالله اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه تم الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثانية عشرة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، مشيرة إلى أن إجراء القرعة سيكون اليوم الأربعاء.
وكانت المؤسسة مددت موعد توزيع بطاقات الاحتياط للمشروع إلى أمس حتى نفاد بطاقات الاحتياط، وكانت أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى 30 يونيو 2006 وما قبل.
وتشتمل الدفعة 12 من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله على 258 قسيمة بمساحة 400م2.
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