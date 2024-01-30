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قرعة الدفعة 12 من N4 بجنوب سعد العبدالله اليوم

1/30/2024 10:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه تم الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثانية عشرة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، مشيرة إلى أن إجراء القرعة سيكون اليوم الأربعاء.
وكانت المؤسسة مددت موعد توزيع بطاقات الاحتياط للمشروع إلى أمس حتى نفاد بطاقات الاحتياط، وكانت أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى 30 يونيو 2006 وما قبل.
وتشتمل الدفعة 12 من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله على 258 قسيمة بمساحة 400م2.

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