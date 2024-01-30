بالفيديو كيف تأكل الخبز الفرنسي عنوان الفخامة والرقي

العيار: نقدم للمرة الأولى في الخليج «براند عالمي» للحقائب المصنوعة من جلود التماسيح



حنان عبدالمعبود

تحت شعار «كيف تأكل الخبز الفرنسي»، انطلق أول من أمس معرض فريد ضم مجموعة مميزة من الأزياء والمجوهرات والحقائب والاكسسوارت والتحف.

وفي هذا السياق، قالت إيناس سعود المرزوق، وهي أحد المنظمين للمعرض، انه فريد من نوعه، مشيرة إلى ان الفكرة قد تكون بعيدة تماما عن العنوان إلا أن العامل المشترك هو الأناقة، حيث يتمتع الفرنسيون دائما بالأناقة والرقي.

وأضافت المرزوق: تم انتقاء نخبة الشركات والجهات للمشاركة في المعرض، حيث اخترنا مكانا أنيقا للمعرض وهو «دار حمد» ويتراوح عدد المشاركين من 10 إلى 12 شركة فقط لتكون المعروضات مميزة ومختلفة، وبالرغم من كوننا قريبين من شهر رمضان الكريم فإننا لم نضع الستايل الرمضاني ضمــــن معروضاتنـــا، وحرصنا على أن تكون المعروضات مناسبة لكل الأوقات والمواسم.وأوضحت أن المعروضات تشمل المجوهرات والاكسسوارات، والجلود الفاخرة وأزياء من أشهر المصممين، بالإضافة الى قسم خاص بـ «الأنتيك» والذي شاركت به واحدة من هواة جمع التحف الفريدة.

من جانبها، قدمت مدير عام شركة المعالي للتجارة العامة والتجزئة حصة العيار وهي أحد المشاركين بالمعرض الشكر للمنظمين واختصت شهد بورحمة وفيّ البصيري.

وقالت العيار: لدينا وكالة جديدة للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي وهي «جوليو فرانكو» من كولومبيا، وهي براند عالمي متخصص في المنتجات المصنعة من جلود التماسيح، ويتم منها عمل الحقائب التي نستخدمها، والشركة معروفة حيث تقوم بالتوريد عالميا لكل الماركات العالمية الشهيرة، لافتة إلى أن أسعارها في متناول الجميع، لأن لديهم مزارع للتماسيح، حيث يسهل الحصول على الجلود مما يجعل أسعارها جيدة.

وأشارت إلى أن هناك متجرا متخصصا لهذه الماركة بالكويت، بالإضافة الى إمكانية عمل طلبات للتصنيع الخاص، لافتة الى أن الشركة هي الوكيل الحصري لهذه المنتجات بمنطقة الخليج، مبينة أن الحقائب ومنتجات أخرى متوافرة بكل الألوان، وبالرغم من توافر جميع الألوان فإن هناك ألوانا تشكل موضة للعام، لافتة الى أن البنفسجي المائل للعنابي لون هذا العام ويطلق عليه لون «الثراء» وتم عمل حقائب بمختلف المقاسات بنفس اللون، كما تم إدخال ألوان أخرى لتكون الحقيبة الواحدة بها أكثر من لون وبالحجم المفضل. وبينت أن الحقائب لها مسميات حسب التصميم، فهناك الحقيبة «فلما»، و«حصة» و«مالي» وغيرها، مؤكدة ان الحقائب مختلفة الأحجام ويمكن التغيير في الألوان، حيث نتسلم من الشركة المصنعة دستة كاملة مع الألوان المفضلة وبمختلف الأحجام، مشيرة الى أن التصاميم كثيرة إلا أنها تعمل على خط معين مخصص للخليج، حيث تختلف الاستخدامات.

وذكرت أنه خلال الفترة المقبلة ستعمل على إدخال ألوان أكثر بالحقائب، والتغيير فيها باليد سواء كانت سلسلة أو جلدا، وكذلك عمل خطوط إنتاج جديدة من أحزمة وأحذية.