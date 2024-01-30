مجلس الوزراء رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد



الموافقة على مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة عن السنة المالية 2024 - 2025 ترحيب بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رافقت سموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف حول تفاصيل إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف بعض دور العبادة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وضمن هذا السياق، أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة وقياديي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تمكنت من اكتشاف هذه الخلية، مؤكدا أن رجال الأمن سيظلون دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، مجددا ثقته برجال الأمن الذين سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025.

وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف ومسؤولو وزارة المالية بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر التزاما بنص المادة 140 من الدستور، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والعاملين في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية لإعداد مشروعات القوانين.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا الصديقة أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة تعتبر خرقا لهذه الاتفاقية.

من جانبه، أثنى مجلس الوزراء على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في تقديمها لتلك الدعوى القضائية مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من 3 أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مطالبا بضرورة العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلق دولة الكويت بشأن قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكدا في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن الأحد الماضي على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية ـ السورية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأميركية المتمركزة في الموقع، مؤكدا موقف الكويت الثابت بإدانتها لكل الأعمال الإرهابية ودعوتها إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم.



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