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رئيس التحرير بحث التعاون الإعلامي مع ملحق دفاع مصر

1/30/2024 10:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ملحق دفاع جمهورية مصر العربية في السفارة المصرية لدى البلاد عميد أركان حرب محمد عبدالله رجب.
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين «الأنباء» وسفارة مصر في خدمة القضايا التي تخدم البلدين والشعبين. حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد.
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق مستقبلاً عميد أركان حرب محمد عبدالله رجببحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد (هاني الشمري)

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