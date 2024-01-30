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وزيرا خارجية الإمارات ونيجيريا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

1/30/2024 10:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات مع نظيره النيجيرى مايتاما توجار، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزيرين بحثا أيضا خلال اتصال هاتفى الثلاثاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإماراتي - النيجيري في عدة مجالات ومنها التنموية والاقتصادية والطاقة والعمل المناخي ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي تطلع بلاده إلى العمل مع نيجيريا لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.








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