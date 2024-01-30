الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ لنهاية العام 2024

(MENAFN
- Youm7) قرر الرئيس التونسى قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ فى البلاد حتى نهاية العام 2024.
ونشر في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمى) الصادرة الثلاثاء، أمر رئاسى جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ فى كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2024، إلى غاية 31 ديسمبر 2024".
وكان سعيد مدد حالة الطوارئ فى 31 يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 يناير 2024.
وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسى بالعاصمة وراح ضحيتها
12 أمنيا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين.
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