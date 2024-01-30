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الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ لنهاية العام 2024

1/30/2024 10:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) قرر الرئيس التونسى قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ فى البلاد حتى نهاية العام 2024.

ونشر في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمى) الصادرة الثلاثاء، أمر رئاسى جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ فى كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2024، إلى غاية 31 ديسمبر 2024".

وكان سعيد مدد حالة الطوارئ فى 31 يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 يناير 2024.

وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسى بالعاصمة وراح ضحيتها
12 أمنيا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين.







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