الجزائر والصين تؤكدان رغبتهما فى إيجاد آفاق جديدة للاستثمار

MENAFN - Youm7) أكدت الجزائر والصين رغبتهما المشتركة في إيجاد آفاق جديدة للاستثمار لاسيما في المجالات الحيوية للتعاون بين البلدين كالزراعة والطاقة والصناعة.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، الثلاثاء ببكين برئاسة كل وزير الإسكان الجزائري محمد طارق بلعريبي، ووزير التجارة الصينى وانج وينتاو.

واستعرض الطرفان خلال هذه الدورة، الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية التى تم تشييدها على مر السنين، والتي أكدتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى الصين شهر يوليو المنصرم.

وفي هذا الصدد، قام الجانبان بتقييم حصيلة التعاون بين البلدين، في شتى المجالات، وبحثا آفاق جديدة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية، وتشجيع المبادرات القائمة على أساس الاستثمار المباشر والمشترك عبر تكريس مبدأ "رابح-رابح".

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، دعا الوزير الجزائري إلى بذل الجهود اللازمة من أجل ترجمة النتائج التي تم التوصل إليها على أرض الواقع، معربا عن ارتياحه لاستعداد الجانبين تدعيم الإطار القانوني الثنائي من خلال التوقيع على مستندات قانونية جديدة ستعطي دفعا أكبر وديناميكية أكثر للعلاقات الثنائية وستفتح آفاقا أوسع للتعاون الذي يشمل عدة مجالات حيوية من بينها الزراعة والطاقة والصناعة والصحة والطاقات المتجددة والمواصلات وقطاع الخدمات.



