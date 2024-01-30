البرلمان التونسى يصادق على قرض دولى لتمويل مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا

(MENAFN
- Youm7) صادق مجلس نواب التونسى، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون يورو؛ وذلك للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وصوت لصالح مشروع القانون 109 نواب، فيما احتفظ 4 نواب بأصواتهم ورفضه 3.. وذلك وفقا لبيان لمجلس النواب التونسى.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية المبرمة في 22 يونيو 2023 بين تونس والبنك الدولى للإنشاء والتعمير إلى زيادة القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال خفض تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق أمن الطاقة.
MENAFN30012024000132011024ID1107789669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.