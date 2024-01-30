البرلمان التونسى يصادق على قرض دولى لتمويل مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا

MENAFN - Youm7) صادق مجلس نواب التونسى، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون يورو؛ وذلك للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.

وصوت لصالح مشروع القانون 109 نواب، فيما احتفظ 4 نواب بأصواتهم ورفضه 3.. وذلك وفقا لبيان لمجلس النواب التونسى.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية المبرمة في 22 يونيو 2023 بين تونس والبنك الدولى للإنشاء والتعمير إلى زيادة القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال خفض تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق أمن الطاقة.



