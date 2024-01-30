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نقابة المهندسين: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية مارس

1/30/2024 10:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر النقابة العامة للمهندسين، في تلقى طلبات الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2024، حتى 31 مارس 2024، مع إتاحة إمكانية الاشتراك من خلال مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي والتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته النقابة، حرصًا منها على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفير سبل الراحة للأعضاء وعدم التزاحم.



وقد كشفت النقابة عن زيادة أعداد المشتركين بالمشروع في الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت هذا العام 281 ألفًا و110 مشتركين، مقابل 260 ألفًا و54 مشتركًا في العام الماضي، وشملت الزيادة جميع فئات من يحق لهم الاشتراك بالمشروع، سواء المهندسين أو أزواجهم أو أبناءهم أو والدي المهندسين.



وأوضحت أن المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة في مشروع العلاج نقابة المهندسين :

1-
رقم عضوية المهندس

2-
لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

3-
لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

4-
لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

5-
لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية.

6-
لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7-
لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8-
الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

9-
في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.












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