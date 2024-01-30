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8 معلومات عن البابا كيرلس الرابع فى ذكرى رحيله الـ161

1/30/2024 10:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع اليوم، الأربعاء، والملقب بـ "أبو الإصلاح" الـ 161، حيث يعتبر صاحب سيرة متميزة فى تاريخ الكنيسة القبطية، حيث ترهب فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدًا اُختير رئيس للدير وذلك لتقوته.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع في ذكرى رحيله..

1 -ولد ببلدة الصوامعة شرق بمركز جرجا في سوهاج حوالى عام 1816.

2 - ترهب البابا كيرلس الرابع بدير الأنبا أنطونيوس ثم رسمه الراجل البابا بطرس الجاولى قسا وعينه رئيسا للدير.

3 - نصب بطريركا في 28 بشنس سنة 1571 ش و1854 م.

4 -لقب البابا كيرلس بـ "أبو الإصلاح" لأنه اشترى مطبعة لطباعة الكتب الكنسية.

5 - أنشا مكتبة لضم الكتب المهمة واهتم بتصحيح الأخطاء في بعض الكتب المسيحية.

6 - هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها.

7 - أنشا المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية وفتح مدرسة أخرى بحارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما.

8 - رحل البابا كيرلس الرابع في 23 طوبة سنة 1577 ش و1861 م.







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