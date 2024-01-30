نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الجمعة المقبل

(MENAFN
- Youm7) أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنا ، عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022، يوم الجمعة المقبل، الموافق2 فبراير 2024، على أن يكون حلف القسم و تسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة و تسليمها الي النقابة العامة حتى تاريخ يوم 15 ديسمبر 2023.
وأشارت النقابة، إلى أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لاستلام بطاقات العضوية، ومن المقرر أن يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه ومعه ( البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة ).
وكانت قد سلمت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بطاقات العضوية لدفعة 2022 الذين تقدموا بأوراقهم كاملة إلى النقابة العامة حتي تاريخ 30 نوفمبر 2023، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.
من ناحية أخرى، تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، باب التنازلات بين المرشحين بالانتخابات، يوم الخميس، الأول من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء المُدة القانونية المُخصصة لذلك، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المقاعد 10 فبراير المقبل.
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