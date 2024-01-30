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نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الجمعة المقبل

1/30/2024 10:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنا ، عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022، يوم الجمعة المقبل، الموافق2 فبراير 2024، على أن يكون حلف القسم و تسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة و تسليمها الي النقابة العامة حتى تاريخ يوم 15 ديسمبر 2023.





وأشارت النقابة، إلى أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لاستلام بطاقات العضوية، ومن المقرر أن يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه ومعه ( البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة ).





وكانت قد سلمت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بطاقات العضوية لدفعة 2022 الذين تقدموا بأوراقهم كاملة إلى النقابة العامة حتي تاريخ 30 نوفمبر 2023، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.





من ناحية أخرى، تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، باب التنازلات بين المرشحين بالانتخابات، يوم الخميس، الأول من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء المُدة القانونية المُخصصة لذلك، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المقاعد 10 فبراير المقبل.














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