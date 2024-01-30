Wednesday, 31 January 2024 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا: روسيا استهدفت منطقتين فى خاركيف بصواريخ إسكندر

1/30/2024 10:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية هاجمت منطقتين فى المدينة بصواريخ إسكندر.



وأضاف سينيهوبوف - في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعية نقلتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، الثلاثاء - أن الهجمات الروسية لا تزال مستمرة في منطقة خاركيف، موضحًا أن الروس "هاجموا في المساء مجتمع زولوتشيف في منطقة بوهودوخيف. ونتيجة للقصف، تضرر أحد المنازل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



وأشار المسؤول العسكري الأوكراني إلى وقوع هجوم صاروخي آخر، قائلاً إنه "تم إطلاق النار على قرية في مجتمع مالا دانيليفكا، على ما يبدو، باستخدام صاروخ إسكندر- إم. ويجري توضيح التفاصيل"، مؤكداً عدم وقوع ضحايا.



وبحسب ما ورد، شن الجيش الروسي غارتين صاروخيتين على منطقة خاركيف فى 30 يناير، ولم تقع إصابات.












MENAFN30012024000132011024ID1107789663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث