الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه فى معارك غزة إلى 2797

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلى، الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى ألفين و797 ضابطًا وجنديًا، منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضى، فى حين بلغ عدد المُصابين منذ بدء العملية البرية فى قطاع غزة فى السابع والعشرين من الشهر ذاته ألفا و283 مصابا.

وتشير تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن عدد الجرحى العسكريين في جيش الاحتلال أكبر من الأرقام المُعلنة رسميًا.. وأكد جيش الاحتلال، في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي المقابل، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع - إلى أكثر من 26751 شهيدًا، و65636 مُصابًا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.





