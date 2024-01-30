الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه فى معارك غزة إلى 2797

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلى، الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى ألفين و797 ضابطًا وجنديًا، منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضى، فى حين بلغ عدد المُصابين منذ بدء العملية البرية فى قطاع غزة فى السابع والعشرين من الشهر ذاته ألفا و283 مصابا.
وتشير تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن عدد الجرحى العسكريين في جيش الاحتلال أكبر من الأرقام المُعلنة رسميًا.. وأكد جيش الاحتلال، في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع - إلى أكثر من 26751 شهيدًا، و65636 مُصابًا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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