ولاية إلينوى تبقى ترامب على بطاقات الانتخابات فى انتظار المحكمة العليا

MENAFN - Youm7) أبقى مجلس الانتخابات فى ولاية إلينوى الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس السابقدونالد ترامبعلى بطاقات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى الولاية، قبل أسبوع من استماع المحكمة العليا إلى حجج بشأن ما إذا كان دور الرئيس السابق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكى قد يستبعده من الرئاسة.

وأتى قرار المجلس بالإجماع بعد أن وجد قاضي جلسة الاستماع "دليلاً مرجحاً" يُظهر أن ترمب غير مؤهل للترشح للرئاسة، لأنه انتهك حظراً دستورياً يمنع أولئك الذين "شاركوا في التمرد" من شغل مناصب.

لكن القاضى أوصى المجلس بالسماح للمحاكم باتخاذ القرار النهائى، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووافق المجلس المكون من 8 أعضاء على توصية من محامى ترامب بالسماح له بالبقاء على بطاقات الاقتراع من منطلق أن المجلس لا يملك السلطة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق قد انتهك الدستور أم لا.

وقالت عضوة المجلس، كاثرين ماكروري قبل تصويتها: "يعتقد هذا الجمهورى (ترامب) أنه كان هناك تمرد فى 6 يناير"، مضيفة أنها لا تعتقد أن المجلس لديه السلطة القانونية لفرض هذا الاستنتاج.