Wednesday, 31 January 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولاية إلينوى تبقى ترامب على بطاقات الانتخابات فى انتظار المحكمة العليا

1/30/2024 10:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) أبقى مجلس الانتخابات فى ولاية إلينوى الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس السابق
دونالد ترامب
على بطاقات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى الولاية، قبل أسبوع من استماع المحكمة العليا إلى حجج بشأن ما إذا كان دور الرئيس السابق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكى قد يستبعده من الرئاسة.

وأتى قرار المجلس بالإجماع بعد أن وجد قاضي جلسة الاستماع "دليلاً مرجحاً" يُظهر أن ترمب غير مؤهل للترشح للرئاسة، لأنه انتهك حظراً دستورياً يمنع أولئك الذين "شاركوا في التمرد" من شغل مناصب.

لكن القاضى أوصى المجلس بالسماح للمحاكم باتخاذ القرار النهائى، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووافق المجلس المكون من 8 أعضاء على توصية من محامى ترامب بالسماح له بالبقاء على بطاقات الاقتراع من منطلق أن المجلس لا يملك السلطة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق قد انتهك الدستور أم لا.

وقالت عضوة المجلس، كاثرين ماكروري قبل تصويتها: "يعتقد هذا الجمهورى (ترامب) أنه كان هناك تمرد فى 6 يناير"، مضيفة أنها لا تعتقد أن المجلس لديه السلطة القانونية لفرض هذا الاستنتاج.







MENAFN30012024000132011024ID1107789661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث