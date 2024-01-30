البنتاجون يؤكد إرسال صواريخ GLSDB إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) أكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال صواريخ GLSDB عالية الدقة إلى أوكرانيا.
وقال رايدر: "كما وعدنا العام الماضى، سنزود أوكرانيا بصواريخ GLSDB كجزء من مبادرة دعم أمن أوكرانيا".
وأضاف: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن نؤكد مواعيد محددة، ونترك لأوكرانيا الحديث عن أي عمليات تسليم".
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن أربعة مصادر أن
أوكرانيا قد تتسلم
صواريخ GLSDB عالية الدقة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء كجزء من عمليات التسليم المعلن عنها العام الماضي.
ويشار إلى أن
GLSDB
هى تصميم مشترك بين شركتى "بوينج" الأمريكية و"سآب" السويدية اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركا صاروخيا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ. وأعلنت شركة "سآب" السويدية أن مدى عمل الصاروخ يصل إلى 150 كلم.
وتم الإعلان عن إدراج GLSDB فى إحدى حزم المساعدات العسكرية فى فبراير من العام الماضى.
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