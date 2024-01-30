البنتاجون يؤكد إرسال صواريخ GLSDB إلى أوكرانيا

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال صواريخ GLSDB عالية الدقة إلى أوكرانيا.

وقال رايدر: "كما وعدنا العام الماضى، سنزود أوكرانيا بصواريخ GLSDB كجزء من مبادرة دعم أمن أوكرانيا".

وأضاف: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن نؤكد مواعيد محددة، ونترك لأوكرانيا الحديث عن أي عمليات تسليم".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن أربعة مصادر أن

أوكرانيا قد تتسلم

صواريخ GLSDB عالية الدقة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء كجزء من عمليات التسليم المعلن عنها العام الماضي.

ويشار إلى أن

GLSDB

هى تصميم مشترك بين شركتى "بوينج" الأمريكية و"سآب" السويدية اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركا صاروخيا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ. وأعلنت شركة "سآب" السويدية أن مدى عمل الصاروخ يصل إلى 150 كلم.

وتم الإعلان عن إدراج GLSDB فى إحدى حزم المساعدات العسكرية فى فبراير من العام الماضى.