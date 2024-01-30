البرلمان الإيرانى: نأمل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا قريبا

(MENAFN
- Youm7) أعرب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيرانى وحيد جلال زاده عن أمله في التوقيع القريب على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران.
وأبلغ زاده النائب الأول لرئيس لجنة العلوم والتعليم والثقافة بمجلس الاتحاد الروسي دميتري فاسيلينكو خلال لقائهما أن اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا في مجال أمن المعلومات واتفاقية إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية تمر حاليا بالمراحل اللازمة للتصديق عليها. كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 17 يناير إنه من المتوقع
توقيع اتفاقية جديدة
بين روسيا وإيران خلال إحدى اللقاءات بين رئيسي البلدين، والوثيقة الآن في مرحلة الموافقة النهائية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى فى موسكو منتصف الشهر الماضى
أن
العلاقات بين روسيا وإيران
تتطور تطورا جيدا للغاية.
MENAFN30012024000132011024ID1107789659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.