البرلمان الإيرانى: نأمل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا قريبا

MENAFN - Youm7) أعرب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيرانى وحيد جلال زاده عن أمله في التوقيع القريب على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران.

وأبلغ زاده النائب الأول لرئيس لجنة العلوم والتعليم والثقافة بمجلس الاتحاد الروسي دميتري فاسيلينكو خلال لقائهما أن اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا في مجال أمن المعلومات واتفاقية إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية تمر حاليا بالمراحل اللازمة للتصديق عليها. كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 17 يناير إنه من المتوقع

توقيع اتفاقية جديدة

بين روسيا وإيران خلال إحدى اللقاءات بين رئيسي البلدين، والوثيقة الآن في مرحلة الموافقة النهائية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى فى موسكو منتصف الشهر الماضى

أن

العلاقات بين روسيا وإيران

تتطور تطورا جيدا للغاية.