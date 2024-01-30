Wednesday, 31 January 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان الإيرانى: نأمل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا قريبا

1/30/2024 10:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيرانى وحيد جلال زاده عن أمله في التوقيع القريب على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران.

وأبلغ زاده النائب الأول لرئيس لجنة العلوم والتعليم والثقافة بمجلس الاتحاد الروسي دميتري فاسيلينكو خلال لقائهما أن اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا في مجال أمن المعلومات واتفاقية إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية تمر حاليا بالمراحل اللازمة للتصديق عليها. كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 17 يناير إنه من المتوقع
توقيع اتفاقية جديدة
بين روسيا وإيران خلال إحدى اللقاءات بين رئيسي البلدين، والوثيقة الآن في مرحلة الموافقة النهائية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى فى موسكو منتصف الشهر الماضى
أن
العلاقات بين روسيا وإيران
تتطور تطورا جيدا للغاية.







MENAFN30012024000132011024ID1107789659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث