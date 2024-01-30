عادل عقل يكتب: المغرب تودع أمم إفريقيا وظهور متميز للتحكيم العربى

MENAFN - Youm7) اكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان التحكيم ظهر بشكل جيد في ختام منافسات دور الـ16 بالنسخة الـ34 بأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار بعد نجح الدولي

السوداني محمود إسماعيل في السيطرة على مجريات لقاء المغرب وجنوب افريقيا الذى أقيم مساء الثلاثاء في ختام مواجهات الدور ثمن نهائي للبطولة وانتهى

بفوز جنوب افريقيا 2/صفر ليودع نجوم الأطلسي البطولة ويلحقوا بالمنتخبات العربية الى خرجت من البطولة بشكل مهين ومخزى للكرة العربية وهذا يعد

ناقوس خطر على مستقبل العربية بالقارة السمراء بعدما ظهر عدد من منتخبات التصنيف الثاني والثالث بأفريقيا بمستوى فنى متميز خلال منافسات البطولة و

نجحت في الصعود الى الدور الربع نهائي بالكان 2023 في نسخته الـ34.

في الوقت الذى ظهر الدولي الليبي معتز الشلماني بمستوى فنى جيد خلال ادارته لمواجهة مالى وبوركينا فاسو التي أقيمت قبل لقاء المغرب وجنوب افريقيا

وأنهت بفوز مالي 2/1 وتحصل على تأشيرة الصعود

للدور ربع نهائي للبطولة معتز الشلمانى ظهر بشكل جيد واحتسب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب بوركينا



وسيطر على المباراة بشكل جيد.

مباريات دور المجموعات ومنافسات دور الـ16 توكد ان التحكيم العربي هو الأفضل في البطولة على راسه سفراء التحكيم المصري بعدما ظهر امين عمر

ومحمد عادل ومعروف بشكل متميز فنيا وبدنيا خلال منافسات دور المجموعات والدور ثمن نهائي الى جانب الثنائي محمود أبو الرجال واحمد حسام طه

وحضور رائع في الـ"VAR" لمحمود عاشور والبنا .