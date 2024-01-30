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إراحة الدوليين والأساسيين في منتخب اليد خلال معسكر مايو

1/30/2024 10:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن إراحة الدوليين وأساسيين منتخب اليد عن فترة التوقف الدولى مايو القادم وتجمع الناشئين والشباب فى ظل خطة الإتحاد لتدعيم الخبرات بالعناصر الشابة.

وقال الأمين فى تصريح لـ اليوم السابع ، أنه يفضل إراحة الدوليين قبل الإستعدادات النهاية لأولمبياد باريس بعد تأهل الفراعنة مؤخراً بحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر بإستاد القاهرة .

كما أكد الأمين على إقامة حفل تكريم للمنتخب فى فترة التوقف الدولى المقبلة ، بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21 و التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ونجح
منتخب مصر لكرة اليد
فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد
لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه
من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020







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