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المصرى يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائى كأس الرابطة

1/30/2024 10:27:26 PM
(MENAFN- Youm7)
يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة بيراميد في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس.



وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.



كان المصري قد خاض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.



وقرر النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.



جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء غداً الخميس.












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