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جلسة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لحسم مصيره مع الفريق

1/30/2024 10:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع مجلس إدارة الزمال خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة مصيره مع الفريق الفترة المقبلة، بعد الاقتراب من التعاقد مع جوميز.



وكشف معتمد جمال عن موقفه من العمل مع مدير فنى أجنبى بالزمالك، ضمن الجهاز المعاون، حيث سبق وأعلن معتمد جمال أنه حال تعيين جهاز فني أجنبي كامل فلن يكون له أي أدوار معه، مؤكدا أنه لا يرفض التواجد معه، لكن بعد توضيح مهامه وتحديدها، وفي النهاية هو في انتظار قرار مجلس الإدارة .



من ناحية اخرى ، قام مجلس إدارة نادي
الزمالك ، بإنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصري، بعدما قام أمس، الثلاثاء، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية.




وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أمس أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



















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