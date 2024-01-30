اليوم.. قرعة المرحلة الثانية من دورى المحترفين

MENAFN - Youm7) تُقام اليوم ،الأربعاء، قرعة المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الأول والتي اسفرت عن تقسيم الأندية الي مجموعتين ، الاولي تضم اول 10 اندية في ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

ويصعد مباشرة الي الدوري الممتاز في الموسم المقبل اول ناديين في دوري المحترفين عقب انتهاء المرحلة الثانية، بينما يشارك الثالث في دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة من اندية القسم الثاني ب ، فيما يهبط في نهاية الموسم 6 فرق من مجموعة الهبوط.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.

بينما تُجرى قرعة أخرى لأصحاب المراكز من الحادى عشر للأخير لتحديد الأربعة فرق المستمرة بالدورى، على أن يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة لدورى القسم الثانى ب، والأندية هي: بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ووى وأسوان و دكرنس ومكادى وجمهورية شبين والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين.



