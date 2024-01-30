Wednesday, 31 January 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم.. قرعة المرحلة الثانية من دورى المحترفين

1/30/2024 10:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) تُقام اليوم ،الأربعاء، قرعة المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الأول والتي اسفرت عن تقسيم الأندية الي مجموعتين ، الاولي تضم اول 10 اندية في ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

ويصعد مباشرة الي الدوري الممتاز في الموسم المقبل اول ناديين في دوري المحترفين عقب انتهاء المرحلة الثانية، بينما يشارك الثالث في دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة من اندية القسم الثاني ب ، فيما يهبط في نهاية الموسم 6 فرق من مجموعة الهبوط.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.

بينما تُجرى قرعة أخرى لأصحاب المراكز من الحادى عشر للأخير لتحديد الأربعة فرق المستمرة بالدورى، على أن يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة لدورى القسم الثانى ب، والأندية هي: بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ووى وأسوان و دكرنس ومكادى وجمهورية شبين والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين.








MENAFN30012024000132011024ID1107789654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث