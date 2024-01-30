واشنطن: وقف تجميد تمويل (أونروا) الإضافي يعتمد على نتائج تحقيق الوكالة وإجراءاتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن وقف تجميد التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعتمد على نتائج تحقيق الوكالة الأممية وإجراءاتها بشأن مزاعم اشتراك موظفيها بعملية (طوفان الأقصى) ونوهت في الوقت ذاته بأن التمويل المعلق البالغ نحو 300 ألف دولار لن يكون الأخير في عام 2024.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة إن واشنطن التي قال إنها لطالما كانت "أكبر مانح تاريخيا ل(أونروا) في العالم سنويا" قدمت خلال السنة المالية الجارية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي "حوالي 121 مليون دولار للوكالة".
وأضاف أن التمويل الإضافي الذي تم تعليقه يبلغ "ما يزيد قليلا عن 300 ألف دولار" موضحا أنه "كان من المفترض تسليمه للوكالة "خلال الأسبوعين المقبلين".
وأكد "لقد تم تعليق هذا التمويل. ولن يكون هذا إجمالي تمويلنا في هذه السنة المالية. وسوف نقدم تمويلا آخر".
إلا أنه أوضح أنه "من المستحيل حقا تحديد حجم ذلك لأننا نعمل بموجب قرار لا يزال ساريا".
وأعاد التأكيد "نحن لا نعرف حجم التمويل الإجمالي الذي سيكون متاحا لهذه السنة المالية والذي من شأنه أن يؤثر على المبلغ الذي سنكون قادرين على تقديمه للأونروا".
وتابع "تاريخيا كنا نقدم عادة ما يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا من التمويل".
وأشار إلى أن "دفعتنا المقررة التالية لم يتم جدولتها رسميا نظرا لعدم تجاوز المبلغ الإضافي (الذي تم تعليقه) ولكننا نتوقع حدوث ذلك في وقت ما خلال فصل الصيف (المقبل)".
وشدد ميلر على أن وقف تجميد التمويل الإضافي للأونروا "سيعتمد على التحقيق الذي تجريه الوكالة والذي تجريه الأمم المتحدة والخطوات العلاجية التي ستتخذها" بهذا الصدد.
وأبرز "عدم إمكانية" تمرير المبلغ المعلق كمساعدات لقطاع غزة دون المرور عبر الوكالة مشددا على أن واشنطن تعتقد بأنه "لا يوجد أي (منظمة) إنسانية أخرى في غزة يمكنها توفير الغذاء والماء والدواء بالحجم الذي تفعله الأونروا".
كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة "تدعم بشدة العمل الذي تقوم به الأونروا" والذي وصفه بأنه "بالغ الأهمية".
وكان مفوض (أونروا) الأعلى فيليب لازاريني قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن "الفصل الفوري" لما قال إنه "عدد" لم يحدده من موظفي الوكالة بعد تلقي معلومات من الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن "مشاركتهم المزعومة" في عملية (طوفان الأقصى) بالإضافة إلى "فتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".
ونوه في بيان نشرته (أونروا) بأن قراره يأتي "حفاظا على قدرة الوكالة على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية".
وأشار لازاريني إلى أن "هذه الاتهامات الصادمة تأتي في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" بالإشارة إلى عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استأنفت في أبريل من عام 2021 تقديم مساعدات الولايات المتحدة للأونروا التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجىء فلسطيني بعد إيقافها بشكل كامل في أغسطس 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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