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واشنطن: وقف تجميد تمويل (أونروا) الإضافي يعتمد على نتائج تحقيق الوكالة وإجراءاتها

1/30/2024 10:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن وقف تجميد التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعتمد على نتائج تحقيق الوكالة الأممية وإجراءاتها بشأن مزاعم اشتراك موظفيها بعملية (طوفان الأقصى) ونوهت في الوقت ذاته بأن التمويل المعلق البالغ نحو 300 ألف دولار لن يكون الأخير في عام 2024.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة إن واشنطن التي قال إنها لطالما كانت "أكبر مانح تاريخيا ل(أونروا) في العالم سنويا" قدمت خلال السنة المالية الجارية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي "حوالي 121 مليون دولار للوكالة".
وأضاف أن التمويل الإضافي الذي تم تعليقه يبلغ "ما يزيد قليلا عن 300 ألف دولار" موضحا أنه "كان من المفترض تسليمه للوكالة "خلال الأسبوعين المقبلين".
وأكد "لقد تم تعليق هذا التمويل. ولن يكون هذا إجمالي تمويلنا في هذه السنة المالية. وسوف نقدم تمويلا آخر".
إلا أنه أوضح أنه "من المستحيل حقا تحديد حجم ذلك لأننا نعمل بموجب قرار لا يزال ساريا".
وأعاد التأكيد "نحن لا نعرف حجم التمويل الإجمالي الذي سيكون متاحا لهذه السنة المالية والذي من شأنه أن يؤثر على المبلغ الذي سنكون قادرين على تقديمه للأونروا".
وتابع "تاريخيا كنا نقدم عادة ما يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا من التمويل".
وأشار إلى أن "دفعتنا المقررة التالية لم يتم جدولتها رسميا نظرا لعدم تجاوز المبلغ الإضافي (الذي تم تعليقه) ولكننا نتوقع حدوث ذلك في وقت ما خلال فصل الصيف (المقبل)".
وشدد ميلر على أن وقف تجميد التمويل الإضافي للأونروا "سيعتمد على التحقيق الذي تجريه الوكالة والذي تجريه الأمم المتحدة والخطوات العلاجية التي ستتخذها" بهذا الصدد.
وأبرز "عدم إمكانية" تمرير المبلغ المعلق كمساعدات لقطاع غزة دون المرور عبر الوكالة مشددا على أن واشنطن تعتقد بأنه "لا يوجد أي (منظمة) إنسانية أخرى في غزة يمكنها توفير الغذاء والماء والدواء بالحجم الذي تفعله الأونروا".
كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة "تدعم بشدة العمل الذي تقوم به الأونروا" والذي وصفه بأنه "بالغ الأهمية".
وكان مفوض (أونروا) الأعلى فيليب لازاريني قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن "الفصل الفوري" لما قال إنه "عدد" لم يحدده من موظفي الوكالة بعد تلقي معلومات من الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن "مشاركتهم المزعومة" في عملية (طوفان الأقصى) بالإضافة إلى "فتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".
ونوه في بيان نشرته (أونروا) بأن قراره يأتي "حفاظا على قدرة الوكالة على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية".
وأشار لازاريني إلى أن "هذه الاتهامات الصادمة تأتي في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" بالإشارة إلى عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استأنفت في أبريل من عام 2021 تقديم مساعدات الولايات المتحدة للأونروا التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجىء فلسطيني بعد إيقافها بشكل كامل في أغسطس 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. (النهاية)

ر س ر / م م ج




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