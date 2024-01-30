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وزارة المالية الكويتية تكشف عن مشروع الموازنة العامة للدولة (2024 2025) بإنفاق رأسمالي 29ر2 مليار دينار

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 29ر2 مليار دينار كويتي (نحو 44ر7 مليار دولار أمريكي).
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (2024 – 2025) عجزا ماليا يبلغ 89ر5 مليار دينار (نحو 1ر19 مليار دولار) بانخفاض 5ر13 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المقدرة في السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 7ر18 مليار دينار (نحو 78ر60 مليار دولار) بانخفاض 1ر4 في المئة إذ قدرت الإيرادات النفطية عند 23ر16 مليار دينار (نحو 75ر52 مليار دولار) بانخفاض نسبته 4ر5 في المئة عن الموازنة الحالية.
وأضافت أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 42ر2 مليار دينار (نحو 87ر7 مليار دولار) بارتفاع 7ر5 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2024.
وذكرت أن إجمالي المصروفات المقدرة (2024 – 2025) يبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 6ر79 مليار دولار) بانخفاض 6ر6 في المئة مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 4ر79 في المئة ونسبة المصروفات الرأسمالية تبلغ 3ر9 في المئة ونسبة المصروفات الأخرى تبلغ 3ر11 في المئة.
وأفادت بأنه من المقدر أن يبلغ سعر البرميل للموازنة في السنة المالية (2024 – 2025) 70 دولارا وأنه من المقدر أن يبلغ سعر التعادل لسد العجز المالي 7ر90 دولار للبرميل.
وبينت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات هو تخفيض اعتماد الباب الثاني (السلع والخدمات) التي تتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 19ر1 مليار دينار (نحو 8ر3 مليار دولار).
وقالت إن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا التخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار (نحو 624 مليون دولار) وتخفيض الباب الخامس (الإعانات) لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار)
وأضافت أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا هو تخفيض بند الدعوم بمبلغ 3ر59 مليون دينار (نحو 7ر192 مليون دولار) في وزارة التجارة والصناعة وتخفيض بقية الجهات بمبلغ 5ر116 مليون دينار (نحو 6ر378 مليون دولار) قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 2ر102 مليون دينار (نحو 1ر332 مليون دولار) للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت.
وبينت أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 732ر23 وظيفة موضحة أنه تم تقدير مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية بمبلغ 45ر1 مليار دينار (نحو 7ر4 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية موزعة على مشاريع مستمرة بمبلغ 3ر877 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) والصيانة الجذرية بمبلغ 4ر571 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) والمشاريع الجديدة والتي يبلغ عددها 55 مشروعا إنشائيا بمبلغ 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار).
ونقل البيان عن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف قوله إنه يتطلع إلى "العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة" معربا عن شكره للعاملين في وزارة المالية على جهودهم المبذولة في إعداد الميزانية العامة للدولة". (النهاية)

م ض / م ص ع



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