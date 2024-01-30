واشنطن تسعى لرفع قدرات قوات البيشمركة في العراق لمواجهة التحديات ومكافحة الارهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 30 - 1 (كونا) –- أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الامريكية ومن خلال وزارة الدفاع تسعى الى رفع قدرات قوات البيشمركة وفق التزام طويل الامد منها لدعم تلك القوات في محاربة الارهاب.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان إن ذلك جاء في بلاغ مشترك لوزارة الدفاع الأمريكية ورئاسة إقليم كردستان عقب اجتماع أجراه كبار المسؤولين من الحكومة الأمريكية والإقليم كان الغرض منه تقييم التقدم في تحقيق أهداف إصلاح البيشمركة والتي حددتها مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وتم تجديدها في سبتمبر 2022.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجال إصلاح البيشمركة واتفقت على النقاط الرئيسة للعام المقبل وذلك كجزء من الالتزام المشترك طويل الأمد بتوحيد هذه القوات تحت إشراف وزارة شؤون البيشمركة وبناء قوة مهنية قادرة على ضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
واضاف البيان أن وزارة شؤون البيشمركة حققت تقدما كبيرا باتجاه الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القوات وتتطلع كل من وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة إلى مواصلة التقدم في جهود الإصلاح المبينة في مذكرة التفاهم بينهما.
وشدد البيان على ان الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب العراق ومن ضمنه شعب إقليم كردستان في سعيه لبناء عراق قوي ومستقر وذي سيادة.
وفي نوفمبر 2018 قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروعا لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة يهدف إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.
وتتلقى قوات البيشمركة التي تعد وفق الدستور العراقي جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. (النهاية)
ص ب ر / ر ج
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