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واشنطن تسعى لرفع قدرات قوات البيشمركة في العراق لمواجهة التحديات ومكافحة الارهاب

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 30 - 1 (كونا) –- أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الامريكية ومن خلال وزارة الدفاع تسعى الى رفع قدرات قوات البيشمركة وفق التزام طويل الامد منها لدعم تلك القوات في محاربة الارهاب.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان إن ذلك جاء في بلاغ مشترك لوزارة الدفاع الأمريكية ورئاسة إقليم كردستان عقب اجتماع أجراه كبار المسؤولين من الحكومة الأمريكية والإقليم كان الغرض منه تقييم التقدم في تحقيق أهداف إصلاح البيشمركة والتي حددتها مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وتم تجديدها في سبتمبر 2022.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجال إصلاح البيشمركة واتفقت على النقاط الرئيسة للعام المقبل وذلك كجزء من الالتزام المشترك طويل الأمد بتوحيد هذه القوات تحت إشراف وزارة شؤون البيشمركة وبناء قوة مهنية قادرة على ضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
واضاف البيان أن وزارة شؤون البيشمركة حققت تقدما كبيرا باتجاه الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القوات وتتطلع كل من وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة إلى مواصلة التقدم في جهود الإصلاح المبينة في مذكرة التفاهم بينهما.
وشدد البيان على ان الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب العراق ومن ضمنه شعب إقليم كردستان في سعيه لبناء عراق قوي ومستقر وذي سيادة.
وفي نوفمبر 2018 قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروعا لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة يهدف إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.
وتتلقى قوات البيشمركة التي تعد وفق الدستور العراقي جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. (النهاية)

ص ب ر / ر ج



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