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الاتحاد الإفريقي يدعو (إيكواس) وقادة دول الساحل الثلاث إلى حوار صريح للحفاظ على تماسك المجموعة

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 1 (كونا) -- عبرت مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء عن "بالغ أسفها على إثر إعلان كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ودعت إلى فتح حوار صريح وأخوي للحفاظ على تماسك المجموعة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان إن "مسؤولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ودول الساحل الثلاث مطالبون بالجلوس حول طاولة واحدة وفتح حوار صريح بعيدا عن جميع التدخلات الأجنبية".
وأكد فقي على "ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود وتضافرها بين مسؤولي (إيكواس) وقادة دول الساحل الثلاث من أجل الحفاظ على وحدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتعزيز التضامن فيما بين أعضائها".
كما أبدى "استعداد الاتحاد الإفريقي لتقديم كل ما في وسعه من مساعدة لإنجاح منطق الحوار الأخوي بعيدا عن كل التدخلات التي من شأنها المساهمة في تعكير الأجواء بين دول المجموعة".
يذكر أن دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) أعلنت يوم الأحد الماضي في بيان مشترك وقعه رؤساء مجالسها الانتقالية الانسحاب الفوري من (إيكواس) بسبب ما اعتبرته ابتعاد هذا التنظيم عن الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها. (النهاية)

م ر / ر ج



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