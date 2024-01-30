الاتحاد الإفريقي يدعو (إيكواس) وقادة دول الساحل الثلاث إلى حوار صريح للحفاظ على تماسك المجموعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 1 (كونا) -- عبرت مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء عن "بالغ أسفها على إثر إعلان كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ودعت إلى فتح حوار صريح وأخوي للحفاظ على تماسك المجموعة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان إن "مسؤولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ودول الساحل الثلاث مطالبون بالجلوس حول طاولة واحدة وفتح حوار صريح بعيدا عن جميع التدخلات الأجنبية".
وأكد فقي على "ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود وتضافرها بين مسؤولي (إيكواس) وقادة دول الساحل الثلاث من أجل الحفاظ على وحدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتعزيز التضامن فيما بين أعضائها".
كما أبدى "استعداد الاتحاد الإفريقي لتقديم كل ما في وسعه من مساعدة لإنجاح منطق الحوار الأخوي بعيدا عن كل التدخلات التي من شأنها المساهمة في تعكير الأجواء بين دول المجموعة".
يذكر أن دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) أعلنت يوم الأحد الماضي في بيان مشترك وقعه رؤساء مجالسها الانتقالية الانسحاب الفوري من (إيكواس) بسبب ما اعتبرته ابتعاد هذا التنظيم عن الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN30012024000071011013ID1107789650
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