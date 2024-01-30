واشنطن تحث الكيان الإسرائيلي المحتل على توخي الحذر من تأثير عملياته على المدنيين والمنشآت المدنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- حثت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الكيان الإسرائيلي المحتل على توخي الحذر بما يتعلق بتأثير عملياته على المدنيين والمنشآت المدنية وذلك عقب اغتيال جيش الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين أحدهما جريح داخل مستشفى (ابن سينا) في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إننا نحث بشدة على توخي الحذر عندما يكون من المحتمل أن تؤثر العمليات على المدنيين والمنشآت المدنية وهذا يشمل بالطبع المستشفيات".
وعبر ميلر عن اعتقاد واشنطن بأنه "من حق إسرائيل تنفيذ عمليات لتقديم الإرهابيين إلى العدالة ولكن تلك العمليات يجب أن تتم مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي".
وأكد أن الولايات المتحدة كانت لتدين العملية لو ثبت أنها استهدفت مدنيين غير أن التوصل لتقييم قانوني بهذا الشأن ينبغي أن يستند الى "معرفة كل وقائع العملية".
وأضاف "بشكل عام نريد أن نرى المستشفيات محمية ومن المهم عدم وقوع أي إصابات بين المدنيين في هذه العملية".
وأظهرت كاميرات مستشفى (ابن سينا) دخول نحو عشرة أفراد من القوات الخاصة تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل صباح اليوم الثلاثاء إلى داخل حرمها متنكرين بهيئة أطباء ومدنيين فلسطينيين وتوجههم إلى الطابق الثالث حيث اغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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