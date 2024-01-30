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واشنطن تحث الكيان الإسرائيلي المحتل على توخي الحذر من تأثير عملياته على المدنيين والمنشآت المدنية

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- حثت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الكيان الإسرائيلي المحتل على توخي الحذر بما يتعلق بتأثير عملياته على المدنيين والمنشآت المدنية وذلك عقب اغتيال جيش الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين أحدهما جريح داخل مستشفى (ابن سينا) في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إننا نحث بشدة على توخي الحذر عندما يكون من المحتمل أن تؤثر العمليات على المدنيين والمنشآت المدنية وهذا يشمل بالطبع المستشفيات".
وعبر ميلر عن اعتقاد واشنطن بأنه "من حق إسرائيل تنفيذ عمليات لتقديم الإرهابيين إلى العدالة ولكن تلك العمليات يجب أن تتم مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي".
وأكد أن الولايات المتحدة كانت لتدين العملية لو ثبت أنها استهدفت مدنيين غير أن التوصل لتقييم قانوني بهذا الشأن ينبغي أن يستند الى "معرفة كل وقائع العملية".
وأضاف "بشكل عام نريد أن نرى المستشفيات محمية ومن المهم عدم وقوع أي إصابات بين المدنيين في هذه العملية".
وأظهرت كاميرات مستشفى (ابن سينا) دخول نحو عشرة أفراد من القوات الخاصة تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل صباح اليوم الثلاثاء إلى داخل حرمها متنكرين بهيئة أطباء ومدنيين فلسطينيين وتوجههم إلى الطابق الثالث حيث اغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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