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الولايات المتحدة تدعو مالي والنيجر وبوركينافاسو للعودة عن قرار الانسحاب من (ايكواس)

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- دعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء مالي والنيجر وبوركينافاسو إلى معاودة العمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد أن أعلنت الدول الثلاث أول أمس الأحد انسحابها الفوري من المجموعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز بمقر الوزارة "نحن نراقب هذه التطورات عن كثب وإننا على اتصال وثيق مع (ايكواس) نفسها ومع الدول الأعضاء فيها".
وأكد مواصلة واشنطن "دعم جهود (ايكواس) لتحقيق السلام والأمن والرخاء في المنطقة" معربا عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن "الجهود التعاونية التي تبذلها المنظمات الإقليمية مثل (إيكواس) حاسمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية".
وأضاف "سنستمر في الانخراط مع (ايكواس) وتشجيع جميع الأطراف في المنطقة على الدخول في حوار بناء من أجل إيجاد أرضية مشتركة".
ودعا المتحدث باسم الخارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى "مواصلة العمل مع (ايكواس)".
وأشار ميلر إلى أن "هناك عددا من الخطوات التي ندعو هذه البلدان الثلاثة إلى القيام بها" مضيفا "نحن ندعوهم جميعا إلى العودة إلى طريق الديمقراطية".
وأضاف "ما سنفعله هو التشاور مع أعضاء (ايكواس) والدول الشريكة الأخرى في المنطقة حول الطريقة المثلى لمحاولة تشجيع هذه الدول على العودة إلى الديمقراطية أو على الأقل العودة إلى الطريق نحو الديمقراطية".
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت الأحد الماضي عن قرارها الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بسبب ما اعتبرته "ابتعاد هذه المنظمة عن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها".
وتضم (إيكواس) ومقرها العاصمة النيجيرية أبوجا كلا من بنين وبوركينافاسو وغينيا وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال وتوغو بالاضافة الى غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا بيساو. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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