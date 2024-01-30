الولايات المتحدة تدعو مالي والنيجر وبوركينافاسو للعودة عن قرار الانسحاب من (ايكواس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- دعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء مالي والنيجر وبوركينافاسو إلى معاودة العمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد أن أعلنت الدول الثلاث أول أمس الأحد انسحابها الفوري من المجموعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز بمقر الوزارة "نحن نراقب هذه التطورات عن كثب وإننا على اتصال وثيق مع (ايكواس) نفسها ومع الدول الأعضاء فيها".
وأكد مواصلة واشنطن "دعم جهود (ايكواس) لتحقيق السلام والأمن والرخاء في المنطقة" معربا عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن "الجهود التعاونية التي تبذلها المنظمات الإقليمية مثل (إيكواس) حاسمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية".
وأضاف "سنستمر في الانخراط مع (ايكواس) وتشجيع جميع الأطراف في المنطقة على الدخول في حوار بناء من أجل إيجاد أرضية مشتركة".
ودعا المتحدث باسم الخارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى "مواصلة العمل مع (ايكواس)".
وأشار ميلر إلى أن "هناك عددا من الخطوات التي ندعو هذه البلدان الثلاثة إلى القيام بها" مضيفا "نحن ندعوهم جميعا إلى العودة إلى طريق الديمقراطية".
وأضاف "ما سنفعله هو التشاور مع أعضاء (ايكواس) والدول الشريكة الأخرى في المنطقة حول الطريقة المثلى لمحاولة تشجيع هذه الدول على العودة إلى الديمقراطية أو على الأقل العودة إلى الطريق نحو الديمقراطية".
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت الأحد الماضي عن قرارها الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بسبب ما اعتبرته "ابتعاد هذه المنظمة عن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها".
وتضم (إيكواس) ومقرها العاصمة النيجيرية أبوجا كلا من بنين وبوركينافاسو وغينيا وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال وتوغو بالاضافة الى غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا بيساو. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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