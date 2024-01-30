واشنطن: الحكم بالسجن على رئيس الوزراء الباكستاني السابق مسألة تخص المحاكم الباكستانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- علقت الولايات المتحدة على الحكم الصادر اليوم الثلاثاء في باكستان بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لمدة 10 سنوات ورأت أنه "مسألة قانونية تخص المحاكم الباكستانية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز بمقر الوزارة "إنها مسألة قانونية بالتأكيد وتعود في نهاية المطاف إلى المحاكم الباكستانية".
وأضاف ميلر "لقد تابعنا القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق وكما قلنا باستمرار فإننا نواصل الدعوة إلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في باكستان كما نفعل في جميع أنحاء العالم".
وقضت محكمة باكستانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بسجن خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمدة 10 سنوات لإدانتهما بتسريب وثائق سرية.
وظهرت القضية في عام 2022 بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق في تجمع عام عن وثيقة خاصة حول ما اعتبره "مؤامرة دولية ضد حكومته لطرده من منصبه".
ويأتي الحكم في وقت تستعد باكستان للانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير المقبل علما أن لجنة الانتخابات الباكستانية لم تمنح حتى الآن حزب عمران خان السياسي رمزا انتخابيا لخوض الانتخابات. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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