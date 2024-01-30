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واشنطن: الحكم بالسجن على رئيس الوزراء الباكستاني السابق مسألة تخص المحاكم الباكستانية

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- علقت الولايات المتحدة على الحكم الصادر اليوم الثلاثاء في باكستان بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لمدة 10 سنوات ورأت أنه "مسألة قانونية تخص المحاكم الباكستانية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز بمقر الوزارة "إنها مسألة قانونية بالتأكيد وتعود في نهاية المطاف إلى المحاكم الباكستانية".
وأضاف ميلر "لقد تابعنا القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق وكما قلنا باستمرار فإننا نواصل الدعوة إلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في باكستان كما نفعل في جميع أنحاء العالم".
وقضت محكمة باكستانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بسجن خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمدة 10 سنوات لإدانتهما بتسريب وثائق سرية.
وظهرت القضية في عام 2022 بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق في تجمع عام عن وثيقة خاصة حول ما اعتبره "مؤامرة دولية ضد حكومته لطرده من منصبه".
ويأتي الحكم في وقت تستعد باكستان للانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير المقبل علما أن لجنة الانتخابات الباكستانية لم تمنح حتى الآن حزب عمران خان السياسي رمزا انتخابيا لخوض الانتخابات. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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