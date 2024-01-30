منتخب جنوب افريقيا يفوز على المنتخب المغربي ويتأهل الى دور الربع النهائي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 30 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب جنوب افريقيا الى الدور ربع النهائي لكأس امم افريقيا لكرة القدم اثر فوزه على نظيره المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من البطولة الافريقية.
وسجل منتخب جنوب افريقيا الهدف الاول في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب ايفيدنيس ماكغوبا قبل ان يضيف تيبوهو موكوينا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ضمن منتخب جنوب افريقيا تواجده في دور ربع النهائي ليواجه منتخب الرأس الاخضر الذي تأهل على حساب المنتخب الموريتاني. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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