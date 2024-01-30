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منتخب جنوب افريقيا يفوز على المنتخب المغربي ويتأهل الى دور الربع النهائي

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 30 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب جنوب افريقيا الى الدور ربع النهائي لكأس امم افريقيا لكرة القدم اثر فوزه على نظيره المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من البطولة الافريقية.
وسجل منتخب جنوب افريقيا الهدف الاول في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب ايفيدنيس ماكغوبا قبل ان يضيف تيبوهو موكوينا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ضمن منتخب جنوب افريقيا تواجده في دور ربع النهائي ليواجه منتخب الرأس الاخضر الذي تأهل على حساب المنتخب الموريتاني. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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