الولايات المتحدة تعلن إعادة تفعيل عقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ستعيد فرض بعض عقوباتها على قطاع النفط والغاز الفنزويلي ابتداء من أبريل المقبل وذلك بعد أن كانت قد خففت تلك العقوبات في أكتوبر من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الإجراءات التي اتخذها (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو وممثلوه في فنزويلا بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة الديمقراطية ومنع المرشحين من التنافس في الانتخابات الرئاسية هذا العام تتعارض مع الاتفاقات التي وقعها ممثلو مادورو والحزب الوحدوي في (بربادوس) في أكتوبر الماضي".
وذكر ميلر أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت دعما لاتفاقية (بربادوس) "الترخيص العام رقم 44 الذي يخفف العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا".
وأشار إلى أنه في ضوء "غياب إحراز التقدم بين مادورو وممثليه والبرنامج الوحدوي المعارض وخاصة فيما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين الرئاسيين بالمنافسة في انتخابات هذا العام فإن الولايات المتحدة لن تجدد الترخيص عندما تنتهي صلاحيته في 18 أبريل 2024".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا "بإلغاء الترخيص العام رقم (43) الذي أجاز معاملات (المواطنين الأمريكيين) المتعلقة بشركات تعدين الذهب (مينيرفين) المملوكة للدولة الفنزويلية" موضحة أنه "سيكون أمام الأمريكيين أربعة عشر يوما لإنهاء أي معاملات تم السماح بها مسبقا بموجب هذا الترخيص".
وأكد أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة بقوة بدعم الحوار بين الأطراف وبتطلعات الشعب الفنزويلي من أجل مستقبل ديمقراطي".
كما شدد على مواصلة العمل مع "المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة الديمقراطية السلمية عبر الطيف السياسي في فنزويلا والاستفادة من الآليات المتاحة لنا لتشجيع العودة إلى المبادئ الواردة في اتفاق (بربادوس)".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة شددت عقوباتها على فنزويلا في عام 2019 على خلفية أزمة سياسية نجم عنها إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" واعتراف واشنطن به غير أن إدارة الرئيس جو بايدن الحالية خففت العقوبات الأمريكية عن كراكاس في أكتوبر الماضي ضمن اتفاق يتضمن إطلاق سراح سجناء سياسيين ومواطنين أمريكيين محتجزين في فنزويلا. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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