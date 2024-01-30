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الولايات المتحدة تعلن إعادة تفعيل عقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ستعيد فرض بعض عقوباتها على قطاع النفط والغاز الفنزويلي ابتداء من أبريل المقبل وذلك بعد أن كانت قد خففت تلك العقوبات في أكتوبر من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الإجراءات التي اتخذها (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو وممثلوه في فنزويلا بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة الديمقراطية ومنع المرشحين من التنافس في الانتخابات الرئاسية هذا العام تتعارض مع الاتفاقات التي وقعها ممثلو مادورو والحزب الوحدوي في (بربادوس) في أكتوبر الماضي".
وذكر ميلر أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت دعما لاتفاقية (بربادوس) "الترخيص العام رقم 44 الذي يخفف العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا".
وأشار إلى أنه في ضوء "غياب إحراز التقدم بين مادورو وممثليه والبرنامج الوحدوي المعارض وخاصة فيما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين الرئاسيين بالمنافسة في انتخابات هذا العام فإن الولايات المتحدة لن تجدد الترخيص عندما تنتهي صلاحيته في 18 أبريل 2024".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا "بإلغاء الترخيص العام رقم (43) الذي أجاز معاملات (المواطنين الأمريكيين) المتعلقة بشركات تعدين الذهب (مينيرفين) المملوكة للدولة الفنزويلية" موضحة أنه "سيكون أمام الأمريكيين أربعة عشر يوما لإنهاء أي معاملات تم السماح بها مسبقا بموجب هذا الترخيص".
وأكد أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة بقوة بدعم الحوار بين الأطراف وبتطلعات الشعب الفنزويلي من أجل مستقبل ديمقراطي".
كما شدد على مواصلة العمل مع "المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة الديمقراطية السلمية عبر الطيف السياسي في فنزويلا والاستفادة من الآليات المتاحة لنا لتشجيع العودة إلى المبادئ الواردة في اتفاق (بربادوس)".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة شددت عقوباتها على فنزويلا في عام 2019 على خلفية أزمة سياسية نجم عنها إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" واعتراف واشنطن به غير أن إدارة الرئيس جو بايدن الحالية خففت العقوبات الأمريكية عن كراكاس في أكتوبر الماضي ضمن اتفاق يتضمن إطلاق سراح سجناء سياسيين ومواطنين أمريكيين محتجزين في فنزويلا. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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