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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/30/2024 10:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134938 الرياض - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتلقى قلادة الملك عبدالعزيز من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وبالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك تقديرا لسموه رعاه الله.
3134967 الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعود والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.
3134999 الكويت - وزارة المالية الكويتية تكشف عن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 29ر2 مليار دينار كويتي (نحو 44ر7 مليار دولار أمريكي).
3134963 نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل ثلاثة من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية وإصابة 14 آخرين في مواجهة مع مسلحين ماويين بولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.
3134984 اسلام اباد - باكستان تعلن مقتل أربعة من أفراد الأمن واثنين من المدنيين وتسعة مسلحين في مقاطعة بلوشستان بجنوب غرب باكستان خلال هجمات شنها "إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة". (النهاية)

ر ج



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