موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134938 الرياض - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتلقى قلادة الملك عبدالعزيز من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وبالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك تقديرا لسموه رعاه الله.
3134967 الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعود والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.
3134999 الكويت - وزارة المالية الكويتية تكشف عن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 29ر2 مليار دينار كويتي (نحو 44ر7 مليار دولار أمريكي).
3134963 نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل ثلاثة من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية وإصابة 14 آخرين في مواجهة مع مسلحين ماويين بولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.
3134984 اسلام اباد - باكستان تعلن مقتل أربعة من أفراد الأمن واثنين من المدنيين وتسعة مسلحين في مقاطعة بلوشستان بجنوب غرب باكستان خلال هجمات شنها "إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة". (النهاية)
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