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حالة خاصة الحلقة 10.. نديم يفتح مكتب محاماة ورام الله تعترف بحبها له

1/30/2024 10:27:00 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حالة خاصة أحداثا مثيرة، البداية مع انفصال أمانى النجار "غادة عادل" عن زوجها ياسر حلمى "أحمد طارق".



كما فتح نديم "طه دسوقى" مكتب محاماة خاص به وترسل له أمانى العملاء والقضايا لمساعدته، وعبرت رام الله "هاجر السراج" عن حبها لنديم.



وقابل نديم على "آدم وهدان" نجل أمانى النجار "غادة عادل " فى المدرسة لمشاهدة على فى المسرحية المشارك فيها فى المدرسة، ويترك المسرح ويخرج بسبب أن الحذاء غير مناسب ويدخل مرة أخرى لاستكمال المسرحية.



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من
بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.












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