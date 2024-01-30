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الناقد أشرف غريب لـصاحبة السعادة: محمد فوزى ظُلم حيا وميتا

1/30/2024 10:27:00 PM
(MENAFN- Youm7) قال الناقد أشرف غريب، خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بمناسبة الاحتفال بالموسيقار محمد فوزى: "محمد فوزي كان حلما كبيرا بالنسبة لي، خاصة أنى طيلة الوقت أرى أن هذا الرجل قد ظُلم حياً وميتا، وأنا أعتمد فى كتاباتى على الوثائق، وكتبت كتابين عن محمد فوزي، وهذه الحالة تكررت معي مع سعاد حسني أيضا".
وتابع غريب: "محمد فوزي سبّاق ولديه رغبة التمرد، لكن لديه روح الاختلاف والتجديد، كلنا نسمع مزيكا ونعلم أن لكل ملحن بصمته الخاصة، ولكن محمد فوزي من الصعب أن تجد لحنا متكررا له".
وأضاف غريب: "عندما كان في المدرسة نجد أن طريقة إلقائه للأناشيد والمحفوظات كانت طريقة مختلفة ونصحه
مدرس التاريخ بأن يتعلم الموسيقى وبالفعل ذهب ليتعلمها، كما كان يجوب النجوع والقرى ويغنى وعموما من يفعل ذلك وهو طفل يكون فنانا مختلفا، ففوزى كان لديه العديد من الروافد التى ساعدته على تكوين شخصيته الموسيقية".
وأكد غريب: "محمد فوزي كان قد أخذ موقفا صارما ضد هدى سلطان لعملها في الفن، وعندما مرض مرضا بسيطا طلبت هدى أن ترتب الأمر وتذهب لفوزى، وبالفعل ذهبت له واستقبلها بالأحضان وعبر لها عن سعادته، وأن رفضه كان ناتجا من خوفه عليها، وانتهت خصومة محمد فوزى وهدى سلطان، وقدم لها هدية في عيد ميلادها وهي (لاموني)".
وكان المايسترو أحمد عامر، قال خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة: "من بداية التجهيز لحفلة محمد فوزي في الأوبرا بدأت قبل الموعد بشهرين، وبدأت أجمع تاريخه من البدايات للنهايات، وفي اختيار برنامج الحفل أخذت من القديم للحديث، وبعد الاستقرار على البرنامج بدأنا في اختيار المطربين المناسبين لغناء هذه الأغاني، ثم نبدأنا البروفات وهنا بدأت الفكرة في الظهور".
وتابع عامر: "محمد فوزي إلى الآن نجد أن موسيقاه حديثة جدا، لو استمعنا للحن طير بينا يا قلبي ستشعر أنك تسمعه اليوم وليس من سنين كثيرة مرت، لو سمعنا حتى الدويتهات مع ليلى مراد أو شادية سنجد أنه مزيكا حديثة فموسيقى محمد فوزى مرنة بشكل حديث".






















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