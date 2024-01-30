218 مليون دولار عالميا لفيلم Napoleon

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon إلى 218 مليونًا و382 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 61 مليونًا و 482 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 156 مليونًا و900 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.



