218 مليون دولار عالميا لفيلم Napoleon

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon إلى 218 مليونًا و382 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.
وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 61 مليونًا و 482 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 156 مليونًا و900 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.
فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.
يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.
فيلم Napoleon من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.
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