مخرج ياباني: تحمست للسفر لتايوان لمشاهدة Oppenheimer

MENAFN - Youm7) شهد العام الماضي طرح العديد من الأفلام العالمية من مختلف الأنواع، وتألق الفيلم الياباني Godzilla Minus One للمخرج تاكاشي يامازاكي، وحصد الأوسمة بسبب وصفة بالتحفة الفنية عن الوحش السينمائي الشهير.

واستندت فرضية الفيلم اليابانى على خلفية الحرب العالمية الثانية، وتم مقارنة العمل بتحفة المخرج العالمى كريستوفر نولان Oppenheimer ، وأكد يامازاكي أنه أحب فيلم نولان، حتى أنه اضطر للسفر إلى تايوان لمشاهدة فيلم نولان.

كان مخرج Godzilla Minus One، تاكاشي يامازاكي، متحمسا لمشاهدة Oppenheimer على الشاشة الكبيرة بعد عمله الشامل ككاتب وفنان مؤثرات بصرية ومخرج لفيلم الرعب الوحشي لعام 2023.

تاكاشي يامازاكي

ولكن

بسبب قصة العمل التي تمس بشكل مباشر المجتمع الياباني لم تحصل اليابان على فرصة عرض فيلم

Oppenheimer كما فعلت بقية دول العالم، مما حرم المخرج من مشاهدة فيلم كريستوفر نولان في وطنه، وهذاما أكده يامازاكي لموقع MovieMaker، حيث صرح قائلا:" أردت رؤية Oppenheimer بكشل كبير، لكنه لم يعرض بعد في دور العرض في اليابان".

وتابع يامازاكي

قائلا:" وبما أننى أردت مشاهدة Oppenheimer،

سافرت إلى تايوان وشاهدت العمل مع ترجمة صينية، هذا بالرغم من ان لغتى الإنجليزية ليست جيدة، ولا أعتقد أنني فهمت تمامًا بعض المشاهد فى الفيلم، لكن على الرغم من ذلك، شعرت بهذه القوة القوية جدًا لما يمثله الفيلم".

وأنهى يامازاكى حديثه قائلا:" بالطبع، كوني من أصل ياباني وتراث ياباني، فقد رأيت الكثير من الأسلحة النووية في ثقافتنا الشعبية أو محيطنا منذ أن كنت صغيرًا جدًا، وأشعر أنني كمخرج ، أريد تقديم نوع من الإجابة أو الرد على Oppenheimer في يوم من الأيام".